Пилотный проект психологической поддержки в школах внедрят на Харьковщине

По инициативе ХОВА при поддержке ЮНИСЕФ стартует пилотный проект, создающий эффективную систему поддержки школьников, педагогов и родителей.

Новый проект стартует в 11 заведениях общего среднего образования Берестинского и Лозовского районов, где обучение продолжается в смешанном формате. Также этот проект должен помогать выявить и предупредить факты буллинга или деструктивного поведения.

В рамках реализации пилотного проекта учителя и дети пройдут скрининг психологического состояния, чтобы после реализации проекта оценить динамику изменений. Также учителя 1-7 классов, школьные психологи и социальные педагоги будут учиться на курсах повышения квалификации на базе ХНУ имени В. н. Каразина и ХНПУ им. Сковороды.

Для самых молодых учеников внедрят «Уроки счастья», где дети будут приобретать социально-эмоциональные и этические знания и навыки. В школах создадут современные психологические пространства.

«ЮНИСЕФ и Всемирная лютеранская федерация инициируют визиты в школы и встречи со школьным персоналом, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому учреждению и спланировать мероприятия в рамках пилотного проекта. Это позволит нам адаптировать программы к потребностям каждой школы, учитывая ее специфику, вызовы и потребности. В ближайшее время запланированы и организованы дополнительные семинары с администрацией и педагогическим коллективом для корректировки индивидуальных планов каждой школы и обеспечения эффективной реализации этой инициативы на всех этапах», — сообщила руководитель регионального офиса ЮНИСЕФ в Харькове Джинан Рамадан.