Live
  • Вс 25.05.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 09:20   25.05.2025
Оксана Якушко
Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли возле Волчанска, Строевки, Кутьковки и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак россиян возле Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 23 раза. Они пытались прорвать оборону украинцев у населенных пунктов Копанки и Ольговки Харьковской области.

Читайте также: Оккупанты на мотоциклах прорывались к Купянску по трассе из Двуречной (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых
Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых
25.05.2025, 09:21
Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков
Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков
25.05.2025, 08:16
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
24.05.2025, 21:20
Сегодня 25 мая: какой день в истории
Сегодня 25 мая: какой день в истории
25.05.2025, 06:00
Российские угрозы Харькову: стоит ли паниковать: обзор фронта (видео)
Российские угрозы Харькову: стоит ли паниковать: обзор фронта (видео)
24.05.2025, 20:10
Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ
25.05.2025, 09:20

Новости по теме:

16:48
Где на Харьковщине атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
16:49
Не менее шести атак было на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00
16:49
Где россияне атаковали в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ
17:28
Где на Харьковщине сейчас продолжаются бои – Генштаб ВСУ
16:48
На Харьковском направлении идет бой, на Купянском – затишье: Генштаб на 16:00

Вы читали новость: «Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 09:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.".