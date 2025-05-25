Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.
Бои шли возле Волчанска, Строевки, Кутьковки и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак россиян возле Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 23 раза. Они пытались прорвать оборону украинцев у населенных пунктов Копанки и Ольговки Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 09:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.".