Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли возле Волчанска, Строевки, Кутьковки и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак россиян возле Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 23 раза. Они пытались прорвать оборону украинцев у населенных пунктов Копанки и Ольговки Харьковской области.