На Харьковском направлении продолжается бой – Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли у Волчанска, Строевки и Красного Первого. До сих пор длится один бой.

На Купянском направлении россияне один раз атаковали украинские позиции у Новой Кругляковки.

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