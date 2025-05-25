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На Харьковском направлении продолжается бой – Генштаб ВСУ

Фронт 17:20   25.05.2025
Оксана Якушко
На Харьковском направлении продолжается бой – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли у Волчанска, Строевки и Красного Первого. До сих пор длится один бой.

На Купянском направлении россияне один раз атаковали украинские позиции у Новой Кругляковки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 17:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.".