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Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины

Фронт 10:03   26.05.2025
Оксана Горун
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины Скриншот

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире нацмарафона рассказал об активности российских ДРГ в Сумской области и попытках пересечь границу Харьковщины — в направлении Строевки.

«Я бы отметил, что и на границе с Россией в пределах этих областей на отдельных отрезках, а также и по линии фронта напрямую, где находятся пограничные подразделения, мы видим активизацию противника», — сообщил Демченко.

Что касается Харьковской области, то активизация есть в районе Волчанска и на Купянском направлении.

«Это Волчанск, где штурмы противника за последний период усилились. И, отдельно, это Купянское направление. В частности, не только от линии фронта, но и собственно с территории России враг пытается атаковать по направлению, в том числе, населенного пункта Строевка, который находится практически на границе со страной-террористкой», — пояснил спикер ГПСУ.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ситуация в приграничье Сумской области более напряженная.

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«К сожалению, уже некоторое время враг применяет тактику попыток захода малых штурмовых групп. Наиболее активно – это направление населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последние дни мы видим, что враг и пытается расширить направления, где осуществляет такую ​​тактику. Левее Журавки — это направление населенных пунктов Владимировка, Веселовка. И несмотря на то, что враг несет большие потери, потому что наши воины, конечно, не сидят, сложа руки (и пограничники, и подразделения Вооруженных сил Украины максимально наносят поражение по группам пехоты, переходящим нашу границу, или еще по тем, которые идут к нашей границе), но, к сожалению, не считаясь с потерями, противник продолжает их засылать на нашу территорию», — отметил Андрей Демченко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире нацмарафона рассказал об активности российских ДРГ в Сумской области и попытках пересечь границу Харьковщины — в направлении Строевки".