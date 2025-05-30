Враг продвинулся вблизи Харьковской области — DeepState
Команда аналитиков DeepState 30 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении ВС РФ, в частности, на Лиманском направлении.
Аналитики увеличили зону, контролируемую оккупантами, в районе села Редкодуб Донецкой области. Исходя из изменений на карте, враг движется вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей — в сторону реки Оскол. Но для того, чтобы дойти до Оскола, захватчикам еще предстоит форсировать реку Нитриус — именно к ней они постепенно приближаются. В Харьковской области ближайшие населенные пункты к линии фронта, где произошло это продвижение, — села Глущенково и Новый Мир.
Отметим, что Генштаб ВСУ в суточных сводках регулярно информирует о высокой активности врага на Лиманском направлении. В последние недели боев там не меньше, а чаще — больше, чем на Купянском и Харьковском вместе взятых. В утренней сводке 29 мая ГШ сообщил о 24 боях на Лиманском направлении за сутки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 11:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков DeepState 30 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении ВС РФ, в частности, на Лиманском направлении".