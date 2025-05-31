Live
  • Сб 31.05.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

Последствия атаки БпЛА на Харьков коммунальщики уже убрали (фото)

Общество 11:00   31.05.2025
Виктория Яковенко
Последствия атаки БпЛА на Харьков коммунальщики уже убрали (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Киевском и Шевченковском районах устранили последствия ночных ударов вражеских беспилотников.

«Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрыли выбитые окна, а бригада КП «Харьковблагоустройство» убрала битое стекло и навела порядок на территориях», — сообщили в Харьковском горсовете.

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы в Харькове начали раздаваться после 03:00. Под ударом вражеских БпЛА оказались Шевченковский и Киевский районы. На местах попаданий произошли пожары. В результате «прилетов» повреждены два предприятия, два автомобиля и две многоэтажки. Пострадала 43-летняя женщина.

Читайте также: Днем в Харькове и области будет опасная погода

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде (дополняется)
В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде (дополняется)
31.05.2025, 11:23
Новости Харькова – главное за 31 мая: ночная атака БпЛА, снова взрывы
Новости Харькова – главное за 31 мая: ночная атака БпЛА, снова взрывы
31.05.2025, 10:48
Днем в Харькове и области будет опасная погода
Днем в Харькове и области будет опасная погода
31.05.2025, 10:13
Последствия атаки БпЛА на Харьков коммунальщики уже убрали (фото)
Последствия атаки БпЛА на Харьков коммунальщики уже убрали (фото)
31.05.2025, 11:00
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
30.05.2025, 10:51
Сегодня 31 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 мая: какой праздник и день в истории
31.05.2025, 06:00

Новости по теме:

10:48
Новости Харькова – главное за 31 мая: ночная атака БпЛА, снова взрывы
07:40
В Харькове и области были пожары из-за «прилетов»: подробнее от ГСЧС
06:19
Ночью Харьков атаковали БпЛА: восемь «прилетов» в двух районах, пострадавший
22:15
Новости Харькова – главное за 30 мая: более 50 ударов по Харьковщине
18:45
«Был склад дронов»: ЦПД — о фейке вокруг ночной атаки на депо в Харькове

Вы читали новость: «Последствия атаки БпЛА на Харьков коммунальщики уже убрали (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 11:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском и Шевченковском районах устранили последствия ночных ударов вражеских беспилотников.".