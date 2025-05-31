Последствия атаки БпЛА на Харьков коммунальщики уже убрали (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Киевском и Шевченковском районах устранили последствия ночных ударов вражеских беспилотников.
«Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрыли выбитые окна, а бригада КП «Харьковблагоустройство» убрала битое стекло и навела порядок на территориях», — сообщили в Харьковском горсовете.
Напомним, взрывы в Харькове начали раздаваться после 03:00. Под ударом вражеских БпЛА оказались Шевченковский и Киевский районы. На местах попаданий произошли пожары. В результате «прилетов» повреждены два предприятия, два автомобиля и две многоэтажки. Пострадала 43-летняя женщина.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 11:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском и Шевченковском районах устранили последствия ночных ударов вражеских беспилотников.".