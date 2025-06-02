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Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ

Фронт 17:25   02.06.2025
Оксана Якушко
Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Авиаудар оккупанты нанесли по населенному пункту Волчанские Хутора.

На Купянском направлении россияне пять раз атаковали возле населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и Зеленая Роща. Четыре боя до сих пор продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 17:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".