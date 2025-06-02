Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отразили атаку россиян возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Авиаудар оккупанты нанесли по населенному пункту Волчанские Хутора.

На Купянском направлении россияне пять раз атаковали возле населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и Зеленая Роща. Четыре боя до сих пор продолжаются.