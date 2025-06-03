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Три штурма продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 17:31   03.06.2025
Оксана Якушко
Три штурма продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне трижды атаковали позиции украинских защитников на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои были у Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении продолжаются три вражеских штурма украинских позиций возле Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степового.

Россияне восемь раз атаковали позиции украинских войск на Лиманском направлении, в том числе в направлении Нового Мира Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 17:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне трижды атаковали позиции украинских защитников на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".