Три штурма продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Россияне трижды атаковали позиции украинских защитников на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои были у Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении продолжаются три вражеских штурма украинских позиций возле Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степового.

Россияне восемь раз атаковали позиции украинских войск на Лиманском направлении, в том числе в направлении Нового Мира Харьковской области.