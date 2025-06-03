Три штурма продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне трижды атаковали позиции украинских защитников на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
Бои были у Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении продолжаются три вражеских штурма украинских позиций возле Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степового.
Россияне восемь раз атаковали позиции украинских войск на Лиманском направлении, в том числе в направлении Нового Мира Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, штурм;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 17:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне трижды атаковали позиции украинских защитников на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".