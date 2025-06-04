Live
  • Ср 04.06.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.64
  • EUR 47.43

Россияне заявили о продвижении в Волчанске – что говорят в ISW

Украина 09:23   04.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заявили о продвижении в Волчанске – что говорят в ISW

В сводке 4 июня аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ход боевых действий на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.

Недавно российские блогеры заявили, что ВС РФ смогли продвинуться на 120 метров в Волчанске. Однако в Институте изучения войны утверждают: информация – фейковая. В то же время добавляют, что оккупанты не оставляют попыток штурмовать на этом направлении.

«Российские силы наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов 2 и 3 июня», – уточнили эксперты.

На Купянском направлении россияне атаковали позиции ВСУ около Западного, Долгенького, Песчаного и Степовой Новоселовки.

На Боровском – бои шли около Новой Кругляковки, Загрызово, Зеленого Гая, Степового и Грековки.

«Российский блогер заявил, что российские войска развивают наступление в направлении Борова с недавно сформированного Россией выступа вблизи Редкодуба (к юго-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.

Читайте также: Всего было 178 боев, как прошли сутки на Харьковщине – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударили ракеты, атака БпЛА
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударили ракеты, атака БпЛА
04.06.2025, 08:59
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
03.06.2025, 19:59
Харьков ждет судьба Детройта? Власть не спешит спасать бизнес после «прилетов»
Харьков ждет судьба Детройта? Власть не спешит спасать бизнес после «прилетов»
04.06.2025, 07:55
Строительство новых станций метро в Харькове поддержит ЕИБ
Строительство новых станций метро в Харькове поддержит ЕИБ
03.06.2025, 21:58
Атака длилась полтора часа, есть раненый: мэр о ночи в Харькове (обновлено)
Атака длилась полтора часа, есть раненый: мэр о ночи в Харькове (обновлено)
04.06.2025, 08:10
День памяти детей, погибших из-за войны: сколько жертв на Харьковщине
День памяти детей, погибших из-за войны: сколько жертв на Харьковщине
04.06.2025, 09:58

Новости по теме:

07:24
РФ атаковала на трех направлениях на Харьковщине: о результатах сообщили в ISW
07:30
Зачем РФ пытается затягивать войну и как это связанно с Харьковщиной – ISW
10:49
У украинских защитников есть успехи на севере Харьковщины — ISW
07:31
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW
12:34
Войска РФ испытывают новую тактику наступления в районе Боровой – ISW

Вы читали новость: «Россияне заявили о продвижении в Волчанске – что говорят в ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 09:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 4 июня аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ход боевых действий на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.".