Россияне заявили о продвижении в Волчанске – что говорят в ISW
В сводке 4 июня аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ход боевых действий на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.
Недавно российские блогеры заявили, что ВС РФ смогли продвинуться на 120 метров в Волчанске. Однако в Институте изучения войны утверждают: информация – фейковая. В то же время добавляют, что оккупанты не оставляют попыток штурмовать на этом направлении.
«Российские силы наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов 2 и 3 июня», – уточнили эксперты.
На Купянском направлении россияне атаковали позиции ВСУ около Западного, Долгенького, Песчаного и Степовой Новоселовки.
На Боровском – бои шли около Новой Кругляковки, Загрызово, Зеленого Гая, Степового и Грековки.
«Российский блогер заявил, что российские войска развивают наступление в направлении Борова с недавно сформированного Россией выступа вблизи Редкодуба (к юго-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 09:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 4 июня аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ход боевых действий на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.".