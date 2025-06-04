Россияне заявили о продвижении в Волчанске – что говорят в ISW

В сводке 4 июня аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ход боевых действий на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.

Недавно российские блогеры заявили, что ВС РФ смогли продвинуться на 120 метров в Волчанске. Однако в Институте изучения войны утверждают: информация – фейковая. В то же время добавляют, что оккупанты не оставляют попыток штурмовать на этом направлении.

«Российские силы наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов 2 и 3 июня», – уточнили эксперты.

На Купянском направлении россияне атаковали позиции ВСУ около Западного, Долгенького, Песчаного и Степовой Новоселовки.

На Боровском – бои шли около Новой Кругляковки, Загрызово, Зеленого Гая, Степового и Грековки.

«Российский блогер заявил, что российские войска развивают наступление в направлении Борова с недавно сформированного Россией выступа вблизи Редкодуба (к юго-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.