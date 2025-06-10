ОТГВ «Харьков»: 610 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на севере области

О боях, обстрелах и потерях врага рассказали утром 10 июня в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 3 авиаудара с применением 7 КАБов, задействовали 123 дрона-камикадзе, также осуществили 610 обстрелов позиций защитников Украины», – уничтожили СОУ.

На Харьковском направлении враг потерял 68 бойцов, 21 из них – убит. За сутки ВСУ уничтожили четыре артсистемы врага, 12 авто, 56 БпЛА, РЭБ, 116 укрытий, место для хранения горюче-смазочных материалов, пять складов для боеприпасов.