ОТГВ «Харьков»: 610 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на севере области
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, обстрелах и потерях врага рассказали утром 10 июня в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 3 авиаудара с применением 7 КАБов, задействовали 123 дрона-камикадзе, также осуществили 610 обстрелов позиций защитников Украины», – уничтожили СОУ.
На Харьковском направлении враг потерял 68 бойцов, 21 из них – убит. За сутки ВСУ уничтожили четыре артсистемы врага, 12 авто, 56 БпЛА, РЭБ, 116 укрытий, место для хранения горюче-смазочных материалов, пять складов для боеприпасов.
Читайте также: Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: 610 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на севере области»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, обстрелах и потерях врага рассказали утром 10 июня в ОТГВ «Харьков».".