Live
  • Пт 13.06.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.08

Боев на Харьковском направлении не зафиксировали: данные Генштаба на 16:00

Украина 16:55   12.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Боев на Харьковском направлении не зафиксировали: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О том, где шли бои днем в Харьковской области, проинформировали в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении в течение дня было затишье, боев не зафиксировали.

Тогда как на Купянском – враг атаковал позиции украинских защитников восемь раз около Песчановки и Новоплатоновки.

Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал об одном бое на севере Харьковщины и 13 атаках на Купянском направлении.

Читайте также: В ВСУ рассказали, какие потери понес враг за сутки на севере Харьковщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 12 июня: атака БпЛА, DeepState о захвате Двуречной
Новости Харькова — главное 12 июня: атака БпЛА, DeepState о захвате Двуречной
12.06.2025, 22:20
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня: похолодает, дождь, шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня: похолодает, дождь, шквалы
12.06.2025, 19:54
Гроза и шквалы: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Гроза и шквалы: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
12.06.2025, 18:20
DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной
DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной
12.06.2025, 17:25
Харьковский зоопарк разыграет подарки в честь своего 130-летия: условия акции
Харьковский зоопарк разыграет подарки в честь своего 130-летия: условия акции
12.06.2025, 20:59
Атака на Харьков 7 июня: на предприятии достали шестое тело, поиски завершены
Атака на Харьков 7 июня: на предприятии достали шестое тело, поиски завершены
12.06.2025, 22:08

Новости по теме:

14:15
В ВСУ рассказали, какие потери понес враг за сутки на севере Харьковщины
08:20
Генштаб: 15 атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине за сутки – где шли бои
10:25
ОТГВ «Харьков»: 610 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на севере области
08:18
Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине
08:36
Затишье на севере Харьковщины: Генштаб не зафиксировал боев

Вы читали новость: «Боев на Харьковском направлении не зафиксировали: данные Генштаба на 16:00»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 16:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои днем в Харьковской области, проинформировали в вечерней сводке Генштаба ВСУ.".