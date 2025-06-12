Боев на Харьковском направлении не зафиксировали: данные Генштаба на 16:00

О том, где шли бои днем в Харьковской области, проинформировали в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении в течение дня было затишье, боев не зафиксировали.

Тогда как на Купянском – враг атаковал позиции украинских защитников восемь раз около Песчановки и Новоплатоновки.

Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал об одном бое на севере Харьковщины и 13 атаках на Купянском направлении.