Боев на Харьковском направлении не зафиксировали: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О том, где шли бои днем в Харьковской области, проинформировали в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
На Харьковском направлении в течение дня было затишье, боев не зафиксировали.
Тогда как на Купянском – враг атаковал позиции украинских защитников восемь раз около Песчановки и Новоплатоновки.
Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал об одном бое на севере Харьковщины и 13 атаках на Купянском направлении.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 16:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои днем в Харьковской области, проинформировали в вечерней сводке Генштаба ВСУ.".