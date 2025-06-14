На Харьковщине из-за ревности произошло убийство – полиция об инциденте
Фото: sud.ua
28-летний житель Старосалтовской громады получил подозрение в убийстве.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, это произошло во время застолья. Установлено, что фигурант в ходе конфликта из-за ревности ударил ножом знакомого и сожительницу.
«От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте. Женщину доставили в больницу», — рассказали правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Дело уже передали в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, ревности, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 17:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летний житель Старосалтовской громады получил подозрение в убийстве.".