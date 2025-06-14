На Харьковщине из-за ревности произошло убийство – полиция об инциденте

28-летний житель Старосалтовской громады получил подозрение в убийстве.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, это произошло во время застолья. Установлено, что фигурант в ходе конфликта из-за ревности ударил ножом знакомого и сожительницу.

«От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте. Женщину доставили ​​в больницу», — рассказали правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Дело уже передали в суд.