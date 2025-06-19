Директора мясокомбината на Купянщине объявили в розыск: подробности (видео)
Правоохранители считают, что во время оккупации Купянского района директор местного предприятия, производящего мясные продукты, вел бизнес во взаимодействии с россиянами.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в августе 2022-го фигурант перерегистрировал мясокомбинат в соответствии с нормами законодательства РФ в так называемой «налоговой службе» — органе, созданном оккупантами.
«Соответствующие сведения были внесены в так называемый «Реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области». Коллаборант обеспечивал представление отчетности о результатах хозяйственной деятельности, в том числе сведений о сотрудниках предприятия, получавших заработную в российских рублях, в «налоговую службу», а также уплачивал налоги в казну государства-агрессора», — отметили правоохранители.
Мужчине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УКУ). По данным прокуратуры, фигурант скрывается от следствия, его объявили в розыск. Дело уже передали в суд.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, мясокомбинат, розыск, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что во время оккупации Купянского района директор местного предприятия, производящего мясные продукты, вел бизнес во взаимодействии с россиянами.".