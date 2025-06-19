Live
  • Чт 19.06.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.63
  • EUR 47.9

Директора мясокомбината на Купянщине объявили в розыск: подробности (видео)

Общество 14:47   19.06.2025
Виктория Яковенко
Директора мясокомбината на Купянщине объявили в розыск: подробности (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что во время оккупации Купянского района директор местного предприятия, производящего мясные продукты, вел бизнес во взаимодействии с россиянами.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в августе 2022-го фигурант перерегистрировал мясокомбинат в соответствии с нормами законодательства РФ в так называемой «налоговой службе» — органе, созданном оккупантами.

«Соответствующие сведения были внесены в так называемый «Реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области». Коллаборант обеспечивал представление отчетности о результатах хозяйственной деятельности, в том числе сведений о сотрудниках предприятия, получавших заработную в российских рублях, в «налоговую службу», а также уплачивал налоги в казну государства-агрессора», — отметили правоохранители.

Мужчине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УКУ). По данным прокуратуры, фигурант скрывается от следствия, его объявили в розыск. Дело уже передали в суд.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: На 15 лет «посадили» агентов ГРУ, которые подорвали авто военного в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сколько в будущем в Харькове будет проживать людей – ожидания Терехова
Сколько в будущем в Харькове будет проживать людей – ожидания Терехова
19.06.2025, 13:15
Новости Харькова — главное за 19 июня: «прилеты» по домам, пожары, обмен
Новости Харькова — главное за 19 июня: «прилеты» по домам, пожары, обмен
19.06.2025, 15:16
Терехов: Харьков готовится к непогоде, КП переведены в экстренный режим работы
Терехов: Харьков готовится к непогоде, КП переведены в экстренный режим работы
19.06.2025, 09:45
Самый большой флаг Украины заменили в Харькове: что случилось (фото)
Самый большой флаг Украины заменили в Харькове: что случилось (фото)
19.06.2025, 14:21
Днем в Харькове и области будет опасно – причина
Днем в Харькове и области будет опасно – причина
19.06.2025, 09:35
Из плена возвращаются и защитники Харьковщины: состоялся новый этап обмена
Из плена возвращаются и защитники Харьковщины: состоялся новый этап обмена
19.06.2025, 15:10

Новости по теме:

10:28
«Результат боев за Кондрашовку станет решающим» — Машовец о Купянщине
14:55
DeepState сообщает о продвижении РФ на Купянщине: карта
13:46
«Враг не так далеко находится от Купянска» — Канашевич о ситуации (видео)
07:26
ISW: враг продвинулся на Купянщине, успех РФ в Волчанске не подтверждают
12:01
Украинские защитники имеют успех на Купянском направлении: информация ISW

Вы читали новость: «Директора мясокомбината на Купянщине объявили в розыск: подробности (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что во время оккупации Купянского района директор местного предприятия, производящего мясные продукты, вел бизнес во взаимодействии с россиянами.".