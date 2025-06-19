Директора мясокомбината на Купянщине объявили в розыск: подробности (видео)

Правоохранители считают, что во время оккупации Купянского района директор местного предприятия, производящего мясные продукты, вел бизнес во взаимодействии с россиянами.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в августе 2022-го фигурант перерегистрировал мясокомбинат в соответствии с нормами законодательства РФ в так называемой «налоговой службе» — органе, созданном оккупантами.

«Соответствующие сведения были внесены в так называемый «Реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области». Коллаборант обеспечивал представление отчетности о результатах хозяйственной деятельности, в том числе сведений о сотрудниках предприятия, получавших заработную в российских рублях, в «налоговую службу», а также уплачивал налоги в казну государства-агрессора», — отметили правоохранители.

Мужчине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УКУ). По данным прокуратуры, фигурант скрывается от следствия, его объявили в розыск. Дело уже передали в суд.

Видео: Харьковская областная прокуратура