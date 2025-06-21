Новости Харькова — главное за 21 июня: «прилет» по городу, бои в области

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

22:30

Итоги событий на фронте и не только за неделю — в обзоре МГ «Объектив»

22:05

Из-за удара российского БпЛА на Чугуевщине погиб пенсионер

Оккупанты ударили по Чугуевщине около 17:05, пишут в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, беспилотник типа «Молния» ударил по многоэтажке в поселке Старый Салтов.

«77-летний мужчина получил ранения. К сожалению, в карете экстренной медицинской помощи пострадавший скончался», – сообщили в прокуратуре.

Также, добавили правоохранители, повреждено авто, которой было припарковано во дворе, а в квартирах дома вылетели окна.

18:07

Россияне убили мужчину в Старом Салтове – Синегубов

«Сегодня в результате попадания вражеского дрона в поселке Старый Салтов Чугуевского района погиб 60-летний мужчина», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также начальник ХОВА призвал жителей Харьковской области реагировать на сигналы воздушной тревоги.

17:31

Бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, на севере Харьковщины ВСУ отбили две атаки россиян.

На Купянском направлении один штурм врага отбили в районе Голубовки, еще один бой в районе Загрызово по состоянию на 16:00 продолжается.

Под артиллерийским обстрелом оказалась Тимофеевка, также ВС РФ сбросили авиабомбу на Комиссарово.

16:30

Пропала связь: ночью россияне обстреляли многоэтажку в Золочевской громаде

Удары по селу Ивашки зафиксировали в 00:10 в ночь на 21 июня, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Враг уже четвертый день бьет по громаде FPV-дронами.

«Значительно повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, окна, двери, а также энергосети. Длительный срок отсутствует связь», – рассказал Коваленко.

Пострадавших из-за «прилета» нет, добавил глава ПВА.

14:12

По Харькову прилетела «молния» – Синегубов

«Сегодня около 13:40 в Киевском районе города зафиксировано падение вражеского БпЛА типа «Молния». Обломки упали в лесополосе, в результате чего возник пожар», – пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

13:15

Ссора сожителей закончилась поножовщиной – подробности от полиции

События разворачивались 19 июня на Дергачевщине, пишут в облуправлении полиции в Харьковской области.

Копы получили сообщение, что в больницу госпитализировали 62-летнюю женщину с ножевыми ранами.

Они выяснили, что во время ссоры 53-летний мужчина ударил сожительницу кухонным ножом по лицу и шее. После содеянного он просто сбежал с места преступления, уточнили в полиции.

«В тот же день сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – пишут полицейские.

Мужчине уже объявили подозрение. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

09:06

Шесть населенных пунктов обстреляли россияне за сутки – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадавших вследствие «прилетов» на Харьковщине нет.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения, пишет начальник ХОВА:

▪️ 30 неуправляемых авиационных ракет;

▪️ 6 КАБ;

▪️ 6 БпЛА типа «Шахед»;

▪️ 1 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ 1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️ 3 fpv-дрона.

В результате «прилетов» оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру:

▪️ в Харьковском районе – электросети;

▪️в Купянском районе – трансформатор и авто;

▪️в Изюмском районе – остановку транспорта;

▪️в Богодуховском районе – частный дом и хозпостройку.

08:16

Россияне пытались прорваться на севере Харьковщины 15 раз – Генштаб

На севере области россияне атаковали позиции ВСУ 15 раз. Тогда как на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки врага.

«По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и осуществили 4997 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 68 — из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

07:04

Целую ночь беспрерывно длилась тревога в Харькове и области

Накануне ближе к ночи россияне запустили КАБ на Харьковщину, сообщили в Воздушных силах ВСУ. После чего прозвучала тревога.

Вскоре прибавилась и угроза удара БпЛА.

А в 03:19 по всей Украине возникла угроза ударов баллистикой.

В 03:36 защитники неба зафиксировали КАБ в юго-западной части области.

Угроза обстрела КАБами сохранялась до утра – отбой тревоги дали в 04:14.