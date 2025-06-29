Где на Харьковщине сейчас идут бои – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников у Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.
Один бой продолжается. Авиация россиян ударила КАБами по селам Синельниково, Ольховатка, НАРами атаковали Волчанские Хутора и Охримовку.
На Купянском направлении россияне дважды штурмовали позиции украинских подразделений возле Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении россияне совершили 10 атак у сел Копанки, Надежда, Редкодуб. Сейчас продолжаются четыре боя.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников у Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.".