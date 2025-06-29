Где на Харьковщине сейчас идут бои – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников у Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.

Один бой продолжается. Авиация россиян ударила КАБами по селам Синельниково, Ольховатка, НАРами атаковали Волчанские Хутора и Охримовку.

На Купянском направлении россияне дважды штурмовали позиции украинских подразделений возле Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении россияне совершили 10 атак у сел Копанки, Надежда, Редкодуб. Сейчас продолжаются четыре боя.