Live
  • Вс 29.06.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Где на Харьковщине сейчас идут бои – Генштаб ВСУ

Фронт 17:40   29.06.2025
Оксана Якушко
Где на Харьковщине сейчас идут бои – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников у Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.

Один бой продолжается. Авиация россиян ударила КАБами по селам Синельниково, Ольховатка, НАРами атаковали Волчанские Хутора и Охримовку.

На Купянском направлении россияне дважды штурмовали позиции украинских подразделений возле Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении россияне совершили 10 атак у сел Копанки, Надежда, Редкодуб. Сейчас продолжаются четыре боя.

Читайте также: БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
29.06.2025, 17:12
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
29.06.2025, 18:12
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
29.06.2025, 08:16
Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории
29.06.2025, 06:00
Погибший и раненый – россияне из артиллерии били по Купянску на Харьковщине
Погибший и раненый – россияне из артиллерии били по Купянску на Харьковщине
29.06.2025, 18:11
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
29.06.2025, 12:51

Новости по теме:

10:52
Где россияне атаковали позиции украинских защитников на Харьковщине — ГШ ВСУ
16:13
Четыре боя продолжаются на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
08:09
Авиаудары и не менее 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине
17:17
Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
17:37
Где сейчас продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Где на Харьковщине сейчас идут бои – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников у Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.".