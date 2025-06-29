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Де на Харківщині зараз тривають бої – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:40   29.06.2025
Оксана Якушко
Де на Харківщині зараз тривають бої – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників у Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Один бій ще триває. Авіація росіян вдарила КАБами по селах Синельниково, Вільхуватка, НАРами атакували Вовчанські Хутори й Охрімівку.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі штурмували позиції українських підрозділів біля Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 10 атак біля сіл Копанки, Надія, Рідкодуб. Наразі тривають чотири бої.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 17:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників у Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.".