Де на Харківщині зараз тривають бої – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників у Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Один бій ще триває. Авіація росіян вдарила КАБами по селах Синельниково, Вільхуватка, НАРами атакували Вовчанські Хутори й Охрімівку.
На Куп’янському напрямку росіяни двічі штурмували позиції українських підрозділів біля Петропавлівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку росіяни здійснили 10 атак біля сіл Копанки, Надія, Рідкодуб. Наразі тривають чотири бої.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників у Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.".