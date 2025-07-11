Live
  • Пт 11.07.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Что дало Харьковщине участие в Конференции по восстановлению Украины в Риме

Общество 11:27   11.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что дало Харьковщине участие в Конференции по восстановлению Украины в Риме Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: Ukraine Recovery Conference 2025 – международная конференция в Риме, в которой приняли участие более ста стран, около пятисот компаний, международные организации, финансовые учреждения, а также регионы Украины.

«Нашу область на мероприятии представляют Роганская, Балаклейская, Купянская, Савинская, Лозовская, Богодуховская, Краснокутская, Близнюковская, Златопольская, Чугуевская, Песочинская громады», – уточнил Синегубов.

На конференции смогли заявить на весь мир, что необходимо Украине, наладить сотрудничество с партнерами, бизнесом и международными организациями.

Конференция в Риме 11 июля 2025
Фото: Олег Синегубов/Telegram

«Среди важнейших решений, предложенных на Конференции сегодня – инициатива Президента Украины Владимира Зеленского создать Коалицию Восстановления – механизм, объединяющий усилия государств, компаний и финансовых структур в системном восстановлении Украины. Европейская комиссия также представила новый инструмент поддержки – Европейский Флагманский Фонд для Украины», – отметил начальник ХОВА.

В результате переговоров, акцентировал Синегубов, к подписанию готовы около 200 договоров, общий бюджет которых – больше десяти миллиардов гривен.

Читайте также: Синегубов: 14 пострадавших за сутки на Харьковщине из-за обстрелов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
10.07.2025, 14:20
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, пострадал дом и медучреждение
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, пострадал дом и медучреждение
11.07.2025, 09:11
Повреждена стоматологическая поликлиника, роддом – фото/видео с мест ударов
Повреждена стоматологическая поликлиника, роддом – фото/видео с мест ударов
11.07.2025, 08:35
Повреждены более 20 зданий, выбиты 266 окон: мэрия подводит итоги «прилетов»
Повреждены более 20 зданий, выбиты 266 окон: мэрия подводит итоги «прилетов»
11.07.2025, 11:57
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
09.07.2025, 11:15
Укрытие в Харькове было закрыто во время атаки БпЛА – реакция прокуратуры 📹
Укрытие в Харькове было закрыто во время атаки БпЛА – реакция прокуратуры 📹
11.07.2025, 12:21

Новости по теме:

20:46
€10 млн на энергоинфраструктуру. Терехов: что даст Харькову конференция в Риме
19:34
Стратегию умного города создают для Харькова: кто этим занимается и зачем
10:23
США Трампа живут на другой планете — глава Мюнхенской конференции
19:57
Подписали договор со Всемирным банком на €47 млн — Терехов о подготовке к зиме
20:09
Як відділити брехню від правди в ЗМІ: у Харкові відбулася антифейкова конференція

Вы читали новость: «Что дало Харьковщине участие в Конференции по восстановлению Украины в Риме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 11:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: Ukraine Recovery Conference 2025 – международная конференция в Риме.".