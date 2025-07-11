Что дало Харьковщине участие в Конференции по восстановлению Украины в Риме
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: Ukraine Recovery Conference 2025 – международная конференция в Риме, в которой приняли участие более ста стран, около пятисот компаний, международные организации, финансовые учреждения, а также регионы Украины.
«Нашу область на мероприятии представляют Роганская, Балаклейская, Купянская, Савинская, Лозовская, Богодуховская, Краснокутская, Близнюковская, Златопольская, Чугуевская, Песочинская громады», – уточнил Синегубов.
На конференции смогли заявить на весь мир, что необходимо Украине, наладить сотрудничество с партнерами, бизнесом и международными организациями.
«Среди важнейших решений, предложенных на Конференции сегодня – инициатива Президента Украины Владимира Зеленского создать Коалицию Восстановления – механизм, объединяющий усилия государств, компаний и финансовых структур в системном восстановлении Украины. Европейская комиссия также представила новый инструмент поддержки – Европейский Флагманский Фонд для Украины», – отметил начальник ХОВА.
В результате переговоров, акцентировал Синегубов, к подписанию готовы около 200 договоров, общий бюджет которых – больше десяти миллиардов гривен.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 11:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: Ukraine Recovery Conference 2025 – международная конференция в Риме.".