Що дала Харківщині участь у Конференції з відновлення України в Римі
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: Ukraine Recovery Conference 2025 – міжнародна конференція у Римі, у якій взяли участь понад сто країн, близько п’ятисот компаній, міжнародні організації, фінансові установи та регіони України.
“Нашу область на заході представляють Роганська, Балаклійська, Куп’янська, Савинська, Лозівська, Богодухівська, Краснокутська, Близнюківська, Златопільська, Чугуївська, Пісочинська громади”, – уточнив Синєгубов.
На конференції змогли заявити на весь світ, що необхідно Україні, налагодити співпрацю з партнерами, бізнесом та міжнародними організаціями.
“Серед найважливіших рішень, запропонованих на Конференції сьогодні, – ініціатива Президента України Володимира Зеленського створити Коаліцію Відновлення – механізм, який об’єднає зусилля держав, компаній і фінансових структур у системній відбудові України. Європейська комісія також представила новий інструмент підтримки – Європейський Флагманський Фонд для України“, – зазначив начальник ХОВА.
В результаті переговорів, наголосив Синєгубов, до підписання готові близько 200 договорів, загальний бюджет яких – понад десять мільярдів гривень.
Читайте також: Синєгубов: 14 постраждалих за добу на Харківщині через обстріли
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: конференция, сінєгубов, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Що дала Харківщині участь у Конференції з відновлення України в Римі»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 11:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: Ukraine Recovery Conference 2025 – міжнародна конференція у Римі.".