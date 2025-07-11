Що дала Харківщині участь у Конференції з відновлення України в Римі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: Ukraine Recovery Conference 2025 – міжнародна конференція у Римі, у якій взяли участь понад сто країн, близько п’ятисот компаній, міжнародні організації, фінансові установи та регіони України.

“Нашу область на заході представляють Роганська, Балаклійська, Куп’янська, Савинська, Лозівська, Богодухівська, Краснокутська, Близнюківська, Златопільська, Чугуївська, Пісочинська громади”, – уточнив Синєгубов.

На конференції змогли заявити на весь світ, що необхідно Україні, налагодити співпрацю з партнерами, бізнесом та міжнародними організаціями.

“Серед найважливіших рішень, запропонованих на Конференції сьогодні, – ініціатива Президента України Володимира Зеленського створити Коаліцію Відновлення – механізм, який об’єднає зусилля держав, компаній і фінансових структур у системній відбудові України. Європейська комісія також представила новий інструмент підтримки – Європейський Флагманський Фонд для України“, – зазначив начальник ХОВА.

В результаті переговорів, наголосив Синєгубов, до підписання готові близько 200 договорів, загальний бюджет яких – понад десять мільярдів гривень.