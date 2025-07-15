Из-за субботней бури в Харькове 16 июля еще не будет ходить трамвай

Трамвай №5 в среду, 16 июля, не будет курсировать.

Это связано с последствиями недавней бури, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Сегодня, 15 июля, в Харькове не вышли на маршруты трамваи №1 и №5.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же веток. Городской голова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, который харьковчане помнят по масштабной аварии на Диканевских очистных сооружениях. В этот раз обошлось без масштабных коммунальных аварий: вода и канализация в городе работали, электричество вернули большинству абонентов. Однако в течение дня энергетики еще работали по заявкам в основном из Новобаварского и Основянского районов. Мэр предупредил, что устранять последствия будут еще долгое время, в первую очередь это касается восстановления крыш.