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Из-за субботней бури в Харькове 16 июля еще не будет ходить трамвай

Транспорт 19:01   15.07.2025
Елена Нагорная
Из-за субботней бури в Харькове 16 июля еще не будет ходить трамвай Фото: Василий Голосный

Трамвай №5 в среду, 16 июля, не будет курсировать.

Это связано с последствиями недавней бури, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Сегодня, 15 июля, в Харькове не вышли на маршруты трамваи №1 и №5.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же веток. Городской голова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, который харьковчане помнят по масштабной аварии на Диканевских очистных сооружениях. В этот раз обошлось без масштабных коммунальных аварий: вода и канализация в городе работали, электричество вернули большинству абонентов. Однако в течение дня энергетики еще работали по заявкам в основном из Новобаварского и Основянского районов. Мэр предупредил, что устранять последствия будут еще долгое время, в первую очередь это касается восстановления крыш.

Читайте также: Ликвидация последствий бури на Харьковщине завершается: когда всем вернут свет

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 19:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №5 в среду, 16 июля, не будет курсировать.".