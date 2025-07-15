Через суботній буревій у Харкові 16 липня ще не ходитиме трамвай
Трамвай №5 у середу, 16 липня, не курсуватиме.
Це пов’язано з наслідками нещодавнього буревію, повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міськради.
Сьогодні, 15 липня, у Харкові не вийшли на маршрути трамваї №1 та №5.
Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тисячі повалених дерев і стільки ж гілок. Міський голова Ігор Терехов заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, який харків’яни пам’ятають за масштабною аварією на Диканівських очисних спорудах. Цього разу минулося без масштабних комунальних аварій: вода та каналізація в місті працюють, електрику повернули більшості абонентів. Проте протягом дня енергетики ще працювали за заявками здебільшого з Новобаварського та Основʼянського районів. Мер попередив, що усувати наслідки будуть ще тривалий час, у першу чергу це стосується відновлення дахів.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: буря, новини Харкова, трамвай, ураган;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамвай №5 у середу, 16 липня, не курсуватиме.".