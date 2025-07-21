Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу
20-летнему парню, которому инкриминируют избиение правоохранителя в помещении РТЦК и СП в поселке Кегичевка Берестинского района в ночь на 20 июля, сообщили о подозрении.
По ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, ранее в соцсетях распространили видео потасовки с участием гражданских и правоохранителей. Согласно публикации ГУ НП в Харьковской области, во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчину передали в Берестинский РТЦК и СП для дальнейшего оформления соответствующих материалов. В это время в помещение ворвался 20-летний местный житель, который вел себя агрессивно и ударил одного из правоохранителей.
Видео: Труха/Харьков
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кегичевка, новости Харькова, тцк;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летнему парню, которому инкриминируют избиение правоохранителя в помещении РТЦК и СП в поселке Кегичевка Берестинского района в ночь на 20 июля, сообщили о подозрении.".