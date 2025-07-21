Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу

20-летнему парню, которому инкриминируют избиение правоохранителя в помещении РТЦК и СП в поселке Кегичевка Берестинского района в ночь на 20 июля, сообщили о подозрении.

По ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео потасовки с участием гражданских и правоохранителей. Согласно публикации ГУ НП в Харьковской области, во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчину передали в Берестинский РТЦК и СП для дальнейшего оформления соответствующих материалов. В это время в помещение ворвался 20-летний местный житель, который вел себя агрессивно и ударил одного из правоохранителей.

Видео: Труха/Харьков