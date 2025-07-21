Live
  • Пн 21.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.61

Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу

Происшествия 19:42   21.07.2025
Елена Нагорная
Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу Скриншот

20-летнему парню, которому инкриминируют избиение правоохранителя в помещении РТЦК и СП в поселке Кегичевка Берестинского района в ночь на 20 июля, сообщили о подозрении.

По ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео потасовки с участием гражданских и правоохранителей. Согласно публикации ГУ НП в Харьковской области, во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчину передали в Берестинский РТЦК и СП для дальнейшего оформления соответствующих материалов. В это время в помещение ворвался 20-летний местный житель, который вел себя агрессивно и ударил одного из правоохранителей.

Видео: Труха/Харьков

Читайте также: Врача, приехавшего из Харькова, избили в Одессе работники ТЦК — нардеп (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Жителей Харькова предупредили об опасности газовики
Жителей Харькова предупредили об опасности газовики
21.07.2025, 16:25
Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)
Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)
21.07.2025, 12:41
Новости Харькова — главное за 21 июля: 12 «прилетов», подорвался тракторист
Новости Харькова — главное за 21 июля: 12 «прилетов», подорвался тракторист
21.07.2025, 18:44
Хорошие новости сообщил «Ахиллес»: что получили защитники Харьковщины
Хорошие новости сообщил «Ахиллес»: что получили защитники Харьковщины
21.07.2025, 14:08
Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу
Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу
21.07.2025, 19:42
Приказ об онлайн-обучении отменили: что изменится для харьковских школьников
Приказ об онлайн-обучении отменили: что изменится для харьковских школьников
21.07.2025, 12:25

Новости по теме:

17:54
На Харьковщине начали сносить памятники Максиму Горькому (фото)
18:05
На Харьковщине вспыхнул грузовик с зерном, водитель погиб (фото)
16:50
Urban-Travel – где провести выходные харьковчанам:  Кегичевка
15:04
Urban-Travel: Антоновка
15:18
Под Харьковом мужчина случайно застрелил товарища

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 19:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летнему парню, которому инкриминируют избиение правоохранителя в помещении РТЦК и СП в поселке Кегичевка Берестинского района в ночь на 20 июля, сообщили о подозрении.".