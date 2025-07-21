Штовханина у приміщенні ТЦК на Харківщині: 20-річного хлопця взяли під варту
20-річному хлопцеві, якому інкримінують побиття правоохоронця у приміщенні РТЦК та СП у селищі Кегичівка Берестинського району в ніч проти 20 липня, повідомили про підозру.
За ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ чоловікові загрожує до п’яти років тюрми. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, інформує ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, раніше в соцмережах поширили відео штовханини за участю цивільних та правоохоронців. Згідно з публікацією ГУ НП у Харківській області, під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних перебував у розшуку як особа, яка ухиляється від мобілізації. Чоловіка передали до Берестинського РТЦК та СП для подальшого оформлення відповідних матеріалів. У цей час до приміщення увірвався 20-річний місцевий житель, який поводився агресивно і вдарив одного з правоохоронців.
Відео: Труха/Харків
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кегичевка, новини Харкова, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20-річному хлопцеві, якому інкримінують побиття правоохоронця у приміщенні РТЦК та СП у селищі Кегичівка Берестинського району в ніч проти 20 липня, повідомили про підозру.".