Штовханина у приміщенні ТЦК на Харківщині: 20-річного хлопця взяли під варту

20-річному хлопцеві, якому інкримінують побиття правоохоронця у приміщенні РТЦК та СП у селищі Кегичівка Берестинського району в ніч проти 20 липня, повідомили про підозру.

За ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ чоловікові загрожує до п’яти років тюрми. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, інформує ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, раніше в соцмережах поширили відео штовханини за участю цивільних та правоохоронців. Згідно з публікацією ГУ НП у Харківській області, під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних перебував у розшуку як особа, яка ухиляється від мобілізації. Чоловіка передали до Берестинського РТЦК та СП для подальшого оформлення відповідних матеріалів. У цей час до приміщення увірвався 20-річний місцевий житель, який поводився агресивно і вдарив одного з правоохоронців.

Відео: Труха/Харків