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О чем жителей Харьковщины предупредили полицейские

Общество 10:40   22.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
О чем жителей Харьковщины предупредили полицейские

Об опасности на дорогах Харьковщины, которая ожидается сегодня, 22 июля, написали в облуправлении Патрульной полиции.

«По данным синоптиков, сегодня по Харькову и области ожидается гроза 🌩, днем местами град и шквал 💨, 15 — 20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый», – уточнили копы.

Вот несколько советов для водителей, чтобы обезопасить себя и окружающих в непогоду:

– соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;

– во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;

– заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;

– пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Напомним, накануне в Региональном центре по гидрометеорологии объявили на 22 июля штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый). В течение суток на Харьковщине, в том числе в Харькове, — гроза, по области местами град и шквалы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 10:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасности на дорогах Харьковщины, которая ожидается сегодня, 22 июля, написали в облуправлении Патрульной полиции.".