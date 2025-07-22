О чем жителей Харьковщины предупредили полицейские

Об опасности на дорогах Харьковщины, которая ожидается сегодня, 22 июля, написали в облуправлении Патрульной полиции.

«По данным синоптиков, сегодня по Харькову и области ожидается гроза 🌩, днем местами град и шквал 💨, 15 — 20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый», – уточнили копы.

Вот несколько советов для водителей, чтобы обезопасить себя и окружающих в непогоду:

– соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;

– во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;

– заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;

– пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Напомним, накануне в Региональном центре по гидрометеорологии объявили на 22 июля штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый). В течение суток на Харьковщине, в том числе в Харькове, — гроза, по области местами град и шквалы.