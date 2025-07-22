Про що мешканців Харківщини попередили поліцейські

Про небезпеку на дорогах Харківщини, яка очікується сьогодні, 22 липня, написали в облуправлінні Патрульної поліції.

“За даними синоптиків, сьогодні по Харкову та області очікується гроза 🌩, вдень місцями град та шквал 💨, 15 – 20 м/с. Також оголошено I рівень небезпечності, жовтий”, – уточнили копи.

Ось кілька порад для водіїв, аби убезпечити себе та оточуючих у негоду:

– дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;

– під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;

– заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;

– користуйтесь засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Нагадаємо, напередодні у Регіональному центрі з гідрометеорології оголосили на 22 липня штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий). Протягом доби на Харківщині, зокрема у Харкові, — гроза, по області місцями град та шквали.