Про що мешканців Харківщини попередили поліцейські
Про небезпеку на дорогах Харківщини, яка очікується сьогодні, 22 липня, написали в облуправлінні Патрульної поліції.
“За даними синоптиків, сьогодні по Харкову та області очікується гроза 🌩, вдень місцями град та шквал 💨, 15 – 20 м/с. Також оголошено I рівень небезпечності, жовтий”, – уточнили копи.
Ось кілька порад для водіїв, аби убезпечити себе та оточуючих у негоду:
– дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;
– під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;
– заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;
– користуйтесь засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Нагадаємо, напередодні у Регіональному центрі з гідрометеорології оголосили на 22 липня штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий). Протягом доби на Харківщині, зокрема у Харкові, — гроза, по області місцями град та шквали.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 10:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпеку на дорогах Харківщини, яка очікується сьогодні, 22 липня, написали в облуправлінні Патрульної поліції.".