Жадан получил литературную премию в Австрии: о чем он говорил на церемонии

Харьковский писатель, поэт и военный НГУ Сергей Жадан 25 июля получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, которую традиционно вручают во время Зальцбургского фестиваля.

В этом году жюри отметило Жадана как «одного из самых проницательных писателей современной европейской литературы», чей голос стал выразителем опыта украинцев во время войны, сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Министр культуры Австрии Андреас Баблер подчеркнул: «Сергей Жадан придает ужасу войны и невидимому, всепроникающему страху литературный язык».

На церемонии Жадан произнес речь «Свидетельствовать и любить», в которой рассказал о роли писателя во времена войны, ценности правды и силе любви как способности не потерять человеческое лицо в нечеловеческих обстоятельствах.

«Наша реальность не вмещается сейчас в читательский опыт, она выходит за его пределы, она в нем, по большому счету, не нуждается. Литература не всегда кажется уместной, когда речь заходит о созерцании смерти», — отметил поэт.