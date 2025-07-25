Жадан получил литературную премию в Австрии: о чем он говорил на церемонии
Харьковский писатель, поэт и военный НГУ Сергей Жадан 25 июля получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, которую традиционно вручают во время Зальцбургского фестиваля.
В этом году жюри отметило Жадана как «одного из самых проницательных писателей современной европейской литературы», чей голос стал выразителем опыта украинцев во время войны, сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Министр культуры Австрии Андреас Баблер подчеркнул: «Сергей Жадан придает ужасу войны и невидимому, всепроникающему страху литературный язык».
На церемонии Жадан произнес речь «Свидетельствовать и любить», в которой рассказал о роли писателя во времена войны, ценности правды и силе любви как способности не потерять человеческое лицо в нечеловеческих обстоятельствах.
«Наша реальность не вмещается сейчас в читательский опыт, она выходит за его пределы, она в нем, по большому счету, не нуждается. Литература не всегда кажется уместной, когда речь заходит о созерцании смерти», — отметил поэт.
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: литература, премия, Сергей Жадан;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель, поэт и военный НГУ Сергей Жадан 25 июля получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе".