Live
  • Пт 25.07.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.77
  • EUR 49.1

Жадан получил литературную премию в Австрии: о чем он говорил на церемонии

Культура 18:43   25.07.2025
Елена Нагорная
Жадан получил литературную премию в Австрии: о чем он говорил на церемонии

Харьковский писатель, поэт и военный НГУ Сергей Жадан 25 июля получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, которую традиционно вручают во время Зальцбургского фестиваля.

В этом году жюри отметило Жадана как «одного из самых проницательных писателей современной европейской литературы», чей голос стал выразителем опыта украинцев во время войны, сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Министр культуры Австрии Андреас Баблер подчеркнул: «Сергей Жадан придает ужасу войны и невидимому, всепроникающему страху литературный язык».

На церемонии Жадан произнес речь «Свидетельствовать и любить», в которой рассказал о роли писателя во времена войны, ценности правды и силе любви как способности не потерять человеческое лицо в нечеловеческих обстоятельствах.

«Наша реальность не вмещается сейчас в читательский опыт, она выходит за его пределы, она в нем, по большому счету, не нуждается. Литература не всегда кажется уместной, когда речь заходит о созерцании смерти», — отметил поэт.

Читайте также: “Идеологический вдохновитель НВФ”: оккупанты завели уголовное дело на Жадана

Автор: Елена Нагорная
Популярно
По Харькову ударили два КАБа: 17 пострадавших, спасательные работы завершены
По Харькову ударили два КАБа: 17 пострадавших, спасательные работы завершены
25.07.2025, 18:21
Новости Харькова — главное за 25 июля: атака КАБами второй день подряд
Новости Харькова — главное за 25 июля: атака КАБами второй день подряд
25.07.2025, 18:07
Беременная харьковчанка потеряла двойню: медикам инкриминируют халатность
Беременная харьковчанка потеряла двойню: медикам инкриминируют халатность
25.07.2025, 17:25
КАБ ударил по медицинскому учреждению в Харькове
КАБ ударил по медицинскому учреждению в Харькове
25.07.2025, 13:11
Сезон бурь заканчивается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля
Сезон бурь заканчивается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля
24.07.2025, 20:09
Жадан получил литературную премию в Австрии: о чем он говорил на церемонии
Жадан получил литературную премию в Австрии: о чем он говорил на церемонии
25.07.2025, 18:43

Новости по теме:

06:00
Сегодня 7 июля: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 16 марта: какой праздник и день в истории
21:39
Дискутировать на тему топонимов харьковчане могут между Гоголем и Пушкиным
11:46
На Харьковщине утилизировали российские книжки и заработали 2100 грн для ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Жадан получил литературную премию в Австрии: о чем он говорил на церемонии»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 18:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель, поэт и военный НГУ Сергей Жадан 25 июля получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе".