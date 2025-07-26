Люди уже привыкли — Терехов о новой системе тревог и укрытиях (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов в нацмарафоне заявил, что у харьковчан есть привычка ходить в укрытия во время тревог.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущего марафона.

«Да, есть. На самом деле есть. Мы создали систему дифференциальных воздушных тревог, и сегодня у нас такая уникальная система для города Харькова. Кстати, мы были первыми, и очень тяжело это все давалось. Но мы это сделали, и у нас есть эффект. Если взять, сравним, сколько звучит воздушная тревога для Харьковской области и города Харькова, то она звучит в городе Харькове примерно на 30-40% меньше, чем звучит в области. И люди уже привыкли, и мы предупреждаем людей, что когда раздается воздушная тревога, то нужно спускаться в укрытие», — рассказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее мэр информировал, что дифференцированная система воздушных тревог за пять месяцев работы сэкономила для харьковчан практически месяц времени. Если в целом в области воздушные тревоги продолжались 76 суток за эти пять месяцев, то в Харькове они звучали 49 суток.