Люди уже привыкли — Терехов о новой системе тревог и укрытиях (видео)
Харьковский городской голова Игорь Терехов в нацмарафоне заявил, что у харьковчан есть привычка ходить в укрытия во время тревог.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущего марафона.
«Да, есть. На самом деле есть. Мы создали систему дифференциальных воздушных тревог, и сегодня у нас такая уникальная система для города Харькова. Кстати, мы были первыми, и очень тяжело это все давалось. Но мы это сделали, и у нас есть эффект. Если взять, сравним, сколько звучит воздушная тревога для Харьковской области и города Харькова, то она звучит в городе Харькове примерно на 30-40% меньше, чем звучит в области. И люди уже привыкли, и мы предупреждаем людей, что когда раздается воздушная тревога, то нужно спускаться в укрытие», — рассказал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Ранее мэр информировал, что дифференцированная система воздушных тревог за пять месяцев работы сэкономила для харьковчан практически месяц времени. Если в целом в области воздушные тревоги продолжались 76 суток за эти пять месяцев, то в Харькове они звучали 49 суток.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 20:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов в нацмарафоне заявил, что у харьковчан есть привычка ходить в укрытия во время тревог".