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Люди вже звикли – Терехов про нову систему тривог та укриття (відео)

Суспільство 20:58   26.07.2025
Оксана Горун
Люди вже звикли – Терехов про нову систему тривог та укриття (відео) Фото: КП “ХТМ”

Харківський міський голова Ігор Терехов у нацмарафоні заявив, що харків’яни мають звичку ходити в укриття під час тривог.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання ведучого марафону.

Так, є. Насправді є. Ми зробили систему диференційних повітряних тривог, і сьогодні ми маємо таку унікальну систему для міста Харкова. До речі, ми були першими. І дуже важко це все давалося. Але ми це зробили, й ми маємо ефект. Якщо порівняємо, скільки лунає повітряна тривога для Харківської області та міста Харкова, то вона лунає в місті Харкові десь приблизно на 30-40% менше, ніж лунає в області. І люди вже звикли, і ми попереджаємо людей, що коли лунає повітряна тривога, то потрібно спускатися в укриття“, – розповів Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше мер інформував, що диференційована система повітряних тривог за п’ять місяців роботи зекономила для харків’ян майже місяць. Якщо загалом в області повітряні тривоги тривали 76 діб за ці п’ять місяців, то в Харкові вони лунали 49 діб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 20:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов у нацмарафоні заявив, що харків’яни мають звичку ходити в укриття під час тривог".