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Новости Харькова — главное за 27 июля: город вновь атаковали «Шахеды»

Происшествия 00:08   27.07.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 27 июля: город вновь атаковали «Шахеды» Фото: Генштаб ВСУ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:08

Харьков атаковали «Шахеды»

Харьков с 23:39 26 июля — под очередной атакой российских «Шахедов». В городе прозвучала серия взрывовМэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на неработающее гражданское предприятие в Киевском районе. Также известно о двух ударах по пригороду — по Малоданиловской громаде.

Информация обновляется тут.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 00:08;

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