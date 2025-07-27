Новости Харькова — главное за 27 июля: город вновь атаковали «Шахеды»
Фото: Генштаб ВСУ
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:08
Харьков атаковали «Шахеды»
Харьков с 23:39 26 июля — под очередной атакой российских «Шахедов». В городе прозвучала серия взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на неработающее гражданское предприятие в Киевском районе. Также известно о двух ударах по пригороду — по Малоданиловской громаде.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 00:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".