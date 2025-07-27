Новости Харькова — главное за 27 июля: город вновь атаковали «Шахеды»

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Харьков атаковали «Шахеды»

Харьков с 23:39 26 июля — под очередной атакой российских «Шахедов». В городе прозвучала серия взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на неработающее гражданское предприятие в Киевском районе. Также известно о двух ударах по пригороду — по Малоданиловской громаде.

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