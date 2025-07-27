Новини Харкова – головне за 27 липня: місто знову атакували “шахеди”

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Харків атакували “шахеди”

Харків з 23:39 26 липня – під черговою атакою російських “шахедів”. У місті пролунала серія вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на цивільне підприємство у Київському районі, що не працює. Також відомо про два удари по передмістю – по Малоданилівській громаді.

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