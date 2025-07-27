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Новини Харкова – головне за 27 липня: місто знову атакували “шахеди”

Події 00:08   27.07.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 27 липня: місто знову атакували “шахеди” Фото: Генштаб ЗСУ

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:08

Харків атакували “шахеди”

Харків з 23:39 26 липня – під черговою атакою російських “шахедів”. У місті пролунала серія вибухів.  Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на цивільне підприємство у Київському районі, що не працює. Також відомо про два удари по передмістю – по Малоданилівській громаді.

Інформація оновлюється тут.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 00:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".