Двое уже экс-копов хотели подставить коллегу в Харькове – прокуратура, детали

Правоохранители сообщили о подозрении двум уже бывшим правоохранителям, пытавшимся подставить харьковского следователя.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, полицейские из Чугуевского района заранее спланировали провокацию против коллеги, с которой у них были личные неприязненные отношения.

Для реализации плана они, установили правоохранители, привлекли своего знакомого, которому передали наркотики, а затем позвонили на линию «102», сообщив, что тот якобы ищет «закладку».

«На место вызова прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входила полицейская, которую злоумышленники хотели скомпрометировать. При осмотре места происшествия она, исполняя служебные обязанности, изъяла у мужчины наркотики, не зная, что стала непроизвольной частью чужого преступного плана. Далее фигуранты перевели с банковской карточки мужчины, которому передали наркотики, 2000 грн на счет следователя, чтобы создать видимость «взятки», — отметили в прокуратуре.

После этого на линию «102» поступил второй звонок. В сообщении говорилось о якобы вымогании денег со стороны следователя в обмен на «решение вопроса».

Однако следователь заметила подозрительный перевод на карточку и сообщила о нем руководство. Это и сорвало план фигурантов, заявили правоохранители.

Мужчинам сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, а также в незаконном сбыте особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 307 УКУ).