Двое уже экс-копов хотели подставить коллегу в Харькове – прокуратура, детали
Правоохранители сообщили о подозрении двум уже бывшим правоохранителям, пытавшимся подставить харьковского следователя.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, полицейские из Чугуевского района заранее спланировали провокацию против коллеги, с которой у них были личные неприязненные отношения.
Для реализации плана они, установили правоохранители, привлекли своего знакомого, которому передали наркотики, а затем позвонили на линию «102», сообщив, что тот якобы ищет «закладку».
«На место вызова прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входила полицейская, которую злоумышленники хотели скомпрометировать. При осмотре места происшествия она, исполняя служебные обязанности, изъяла у мужчины наркотики, не зная, что стала непроизвольной частью чужого преступного плана. Далее фигуранты перевели с банковской карточки мужчины, которому передали наркотики, 2000 грн на счет следователя, чтобы создать видимость «взятки», — отметили в прокуратуре.
После этого на линию «102» поступил второй звонок. В сообщении говорилось о якобы вымогании денег со стороны следователя в обмен на «решение вопроса».
Однако следователь заметила подозрительный перевод на карточку и сообщила о нем руководство. Это и сорвало план фигурантов, заявили правоохранители.
Мужчинам сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, а также в незаконном сбыте особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 307 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, коллега, следователь, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении двум уже бывшим правоохранителям, пытавшимся подставить харьковского следователя.".