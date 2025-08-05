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Двоє вже екскопів хотіли підставити колегу в Харкові, що вигадали – слідство

Суспільство 15:31   05.08.2025
Вікторія Яковенко
Двоє вже екскопів хотіли підставити колегу в Харкові, що вигадали – слідство Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру двом вже колишнім правоохоронцям, які намагалися підставити харківському слідчу.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, поліцейські з Чугуївського району заздалегідь спланували провокацію проти колеги, з якою у них були особисті неприязні стосунки.

Для реалізації плану вони, встановили правоохоронці, залучили свого знайомого, якому передали наркотики, а потім зателефонували на лінію «102», повідомивши, що той нібито шукає «закладку».

«На місце виклику прибула слідчо-оперативна група, до складу якої входила саме та поліцейська, яку зловмисники хотіли скомпрометувати. Під час огляду місця події вона, виконуючи службові обов’язки, вилучила у чоловіка наркотики, не знаючи, що стала мимовільною частиною чужого злочинного плану. Далі фігуранти переказали з банківської картки чоловіка, якому передали наркотики, 2000 грн на рахунок слідчої — аби створити видимість «хабаря», – зазначили у прокуратурі.

Після цього на лінію «102» надійшов другий дзвінок. У повідомленні йшлося про нібито вимагання грошей з боку слідчої в обмін на «вирішення питання».

Однак слідча помітила підозрілий переказ на картку та повідомила про нього керівництво. Це і зірвало план фігурантів, заявили правоохоронці.

Наразі чоловікам повідомили про підозру у завідомо неправдивому повідомленні органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 307 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 15:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру двом вже колишнім правоохоронцям, які намагалися підставити харківському слідчу.".