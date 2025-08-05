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Пішов гуляти і не повернувся: на Харківщині розшукують хлопчика

Суспільство 14:42   05.08.2025
Вікторія Яковенко
Пішов гуляти і не повернувся: на Харківщині розшукують хлопчика Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця села Курортне Олександра Погребного 2012 року народження.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 4 серпня близько 16:00 хлопець пішов гуляти з друзями та досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 165, міцної статури, світло-русе коротке волосся, блакитні очі. Під правим оком родимка.

Був одягнутий у чорні шорти, чорно-сіру футболку з написом.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, 0953671138 або в інший зручний спосіб.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця села Курортне Олександра Погребного 2012 року народження.".