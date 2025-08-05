Пішов гуляти і не повернувся: на Харківщині розшукують хлопчика
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця села Курортне Олександра Погребного 2012 року народження.
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 4 серпня близько 16:00 хлопець пішов гуляти з друзями та досі не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст 165, міцної статури, світло-русе коротке волосся, блакитні очі. Під правим оком родимка.
Був одягнутий у чорні шорти, чорно-сіру футболку з написом.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, 0953671138 або в інший зручний спосіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця села Курортне Олександра Погребного 2012 року народження.".