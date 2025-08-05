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Пошел гулять и не вернулся: на Харьковщине разыскивают мальчика

Общество 14:42   05.08.2025
Виктория Яковенко
Пошел гулять и не вернулся: на Харьковщине разыскивают мальчика Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители просят помочь в поисках жителя села Курортное Александра Погребного 2012 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 4 августа около 16:00 мальчик пошел гулять с друзьями и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 165, крепкого телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. Под правым глазом родинка.

Был одет в черные шорты, черно-серую футболку с надписью.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, 0953671138 или другим удобным способом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках жителя села Курортное Александра Погребного 2012 года рождения.".