Пошел гулять и не вернулся: на Харьковщине разыскивают мальчика
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители просят помочь в поисках жителя села Курортное Александра Погребного 2012 года рождения.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 4 августа около 16:00 мальчик пошел гулять с друзьями и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 165, крепкого телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. Под правым глазом родинка.
Был одет в черные шорты, черно-серую футболку с надписью.
Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, 0953671138 или другим удобным способом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, полиция, разыскивают, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках жителя села Курортное Александра Погребного 2012 года рождения.".