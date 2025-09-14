Новости Харькова — главное за 14 сентября: как прошла ночь, поезд на Перемышль

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

8:51

В Харькове была тревожная ночь

Воздушная тревога в городе объявлялась трижды: с 22:28 до 23:17 из-за угрозы КАБов, с 1:22 до 1:43, а также с 2:46 до 3:59 из-за угрозы «Шахедов».

В 22:31 командование Воздушных сил ВСУ сообщило о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину, а в 2:49 — что группа ударных БпЛА на Харьковщине движется курсом на юг.

8:40

Поезд №73 Харьков-Перемышль ночью совершил аварийную остановку в Фастовском районе Киевской области

Как сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник, повреждение железнодорожной инфраструктуры произошло «в связи с чрезвычайным происшествием».

«Был организован трансфер пассажиров поезда №73 Харьков – Перемышль в Киев: первой части автобусом, остальных впоследствии – поездом, который отправился дальше по измененному маршруту. Трем женщинам оказана медицинская помощь — острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы», — пишет Калашник.

Железнодорожники и другие ответственные службы работают над ликвидацией последствий. На время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, с ним можно ознакомиться на официальных ресурсах «Укрзалізниці».

По данным источников «Зеркала недели», в районе села Калиновка Фастовского района произошла детонация боеприпасов во время их перевозки по железной дороге. Калашник сообщал, что взрывы, которые слышали ночью жители области, не были связаны с воздушной атакой россиян.

7:55

Попытку россиян продвинуться по газопроводу в Купянск проанализировал ISW

Это уже третий случай за время полномасштабной войны, когда россияне использовали эту тактику, констатирует американский Институт изучения войны.

«Ранее российские войска использовали подземные трубопроводы для продвижения за украинские оборонительные позиции в Авдеевке Донецкой области в январе 2024 года и в Судже Курской области в марте 2025 года. Сообщается, что подразделения 60-й отдельной штурмовой бригады «Ветераны» участвовали в обеих операциях. ISW не обнаружил сообщений о действиях бригады в направлении Купянска, что указывает на то, что российское военное командование распространяет знания и опыт бригады в проведении таких операций среди других подразделений и формирований», — говорится в публикации Института.

В качестве альтернативы, такая тактика может отражать адаптацию отдельных подразделений РФ на месте в условиях распространения украинских БпЛА.