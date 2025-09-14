Новини Харкова — головне за 14 вересня: як минула ніч, поїзд на Перемишль

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

9:36

Доба на Харківщині: загиблий і п’ять поранених

Ударів було завдано по семи населених пунктах. Росіяни застосували КАБ, БпЛА «Герань-2», БпЛА «Молния» та три FPV-дрони, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними облуправління Нацполіції, у селищі Борова внаслідок ударів із РСЗВ загинув 57-річний місцевий житель. У результаті влучань КАБів було зруйновано житловий будинок, пошкоджено ще два домогосподарства та багатоквартирні будинки. Отримали тілесні ушкодження двоє чоловіків 71 та 74 років. Їх доправили в лікарню.

Внаслідок обстрілів Куп’янська поранені троє людей – дві жінки 54 і 64 років і 56-річний чоловік.

У Харківському районі пошкоджені будівля та цивільний автомобіль.

8:51

У Харкові була тривожна ніч

Повітряна тривога у місті оголошувалась тричі: з 22:28 до 23:17 через загрозу КАБів, з 1:22 до 1:43, а також з 2:46 до 3:59 через загрозу «шахедів».

О 22:31 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину, а о 2:49 – що група ударних БпЛА на Харківщині рухається курсом на південь.

8:40

Потяг №73 Харків-Перемишль вночі здійснив аварійну зупинку у Фастівському районі Київської області

Як повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник, пошкодження залізничної інфраструктури сталося “у зв’язку з надзвичайною подією”.

“Було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 Харків – Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі змінним маршрутом. Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці”, – пише Калашник.

Поїзд №73 Харків-Перемишль вирушив зміненим маршрутом близько 4-ї години ранку. Потяг буде пришвидшено, втім очікувана затримка — не менше чотирьох годин, інформує Укрзалізниця.

Залізничники та інші відповідальні служби працюють над ліквідацією наслідків. На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, з ним можна ознайомитися на офіційних ресурсах Укрзалізниці.

За даними джерел «Дзеркала тижня», у районі села Калинівка Фастівського району відбулася детонація боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Калашник повідомляв, що вибухи, що чули вночі жителі області, не були повʼязані з повітряною атакою росіян.

7:55

Спробу росіян просунутися газопроводом у Куп’янськ проаналізував ISW

Це вже третій випадок за часи повномасштабної війни, коли росіяни використовували цю тактику, констатує американський Інститут вивчення війни.

«Раніше російські війська використовували підземні трубопроводи для просування за українські оборонні позиції в Авдіївці Донецької області у січні 2024 року та в Суджі Курської області у березні 2025 року. Повідомляється, що підрозділи 60-ї окремої штурмової бригади «Ветерани» брали участь в обох операціях. ISW не виявив повідомлень про дії бригади у напрямку Куп’янська, що вказує на те, що російське військове командування поширює знання та досвід бригади у проведенні таких операцій серед інших підрозділів та формувань», — йдеться у публікації Інституту.

Як альтернатива, така тактика може відображати адаптацію окремих підрозділів РФ на місці в умовах поширення українських БпЛА.