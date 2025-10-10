В Харькове – изменения в движении общественного транспорта: подробности

Сегодня, 10 октября, некоторые троллейбусы и трамваи изменили маршруты из-за перебоев со светом, вызванные обстрелами объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

До восстановления подачи напряжения транспорт будет курсировать следующим образом:

троллейбус №11: не курсирует, вместо него на маршруте работает троллейбус №28 «Разворотный круг «Ул. Новый Быт» – площадь Конституции»;

троллейбус №27: не курсирует, вместо него на маршруте работают автобусы от ст. м. «Холодная гора» до ул. Дзюбы;

трамвай №23: путь следования изменен до 602-го микрорайона.

Также на пути следования трамвая №12 временно работают автобусы от ул. Евгения Котляра (вокзал Харьков-Пассажирский) до остановки «Центральный парк».

Кроме того, с сегодняшнего дня, 10 октября, возобновляет работу автобусный маршрут №59е «Автостанция Индустриальная – ул. Библика, 4-я».

Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен.

По данным главы ХОВА Олега Синегубов, в результате массированного удара по энергетике Украины обесточены более 200 тысяч абонентов в Харькове.