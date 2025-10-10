Live
У Харкові – зміни в русі громадського транспорту: подробиці

Суспільство 15:22   10.10.2025
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 10 жовтня, деякі тролейбуси і трамваї змінили маршрути через перебої зі світлом, спричинені обстрілами об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили у Харківській міськраді.

До відновлення подачі напруги транспорт курсуватиме так:

  • тролейбус №11: не курсує, замість нього на маршруті працює тролейбус №28 «Розворотне коло «Вул. Новий Побут» – майдан Конституції»;
  • тролейбус №27: не курсує, замість нього на маршруті працюють автобуси від ст. м. «Холодна гора» до вул. Дзюби;
  • трамвай №23: шлях прямування змінений до 602-го мікрорайону.
  • Також на шляху прямування трамвая №12 тимчасово працюють автобуси від вул. Євгена Котляра (вокзал Харків-Пасажирський) до зупинки «Центральний парк».
  • Крім того, від сьогодні, 10 жовтня, відновлює роботу автобусний маршрут №59е «Автостанція Індустріальна – вул. Біблика, 4-а».

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. УЗа даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. 

За даними голови ХОВА Олега Синегубова, внаслідок масованого удару по енергетиці України знеструмлено понад 200 тисяч абонентів у Харкові.

Читайте також: Транспорт працює, вода є: ситуація в Харкові на тлі відключень – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
