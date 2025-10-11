Ночью дождь, утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября
В воскресенье, 12 октября, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, утром — слабый туман.
В Харькове ночью термометры покажут от 7 до 9 градусов, днем – от 11 до 13, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 6 до 11 градусов, дневная – от 9 до 14 градусов.
Напомним, ранее Региональный центр по гидрометеорологии предупреждал, что до 12 числа Харьковская область окажется под влиянием серии циклонов с юга и юго-запада страны. Так что синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионе. Ожидаются похолодание и дожди разной интенсивности. Однако есть и плюс от этой погоды. Специалисты говорят, что такие условия будут способствовать росту уровня воды на малых реках области.
