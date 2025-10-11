Live
  • Сб 11.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Ночью дождь, утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября

Общество 21:17   11.10.2025
Виктория Яковенко
Ночью дождь, утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября

В воскресенье, 12 октября, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, утром — слабый туман.

В Харькове ночью термометры покажут от 7 до 9 градусов, днем ​​– от 11 до 13, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 6 до 11 градусов, дневная – от 9 до 14 градусов.

Напомним, ранее Региональный центр по гидрометеорологии предупреждал, что до 12 числа Харьковская область окажется под влиянием серии циклонов с юга и юго-запада страны. Так что синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионе. Ожидаются похолодание и дожди разной интенсивности. Однако есть и плюс от этой погоды. Специалисты говорят, что такие условия будут способствовать росту уровня воды на малых реках области.

Читайте также: Лось гулял в Чугуеве: разнес магазин в центре, бегал возле стадиона (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
В Харькове – изменения в движении общественного транспорта: подробности
В Харькове – изменения в движении общественного транспорта: подробности
10.10.2025, 15:22
Удары по свету, Зеленский предупредил Белгород — обзор фронта на Харьковщине
Удары по свету, Зеленский предупредил Белгород — обзор фронта на Харьковщине
11.10.2025, 20:00
Новости Харькова — главное 11 октября: атака на Чугуев, все со светом, ДТП
Новости Харькова — главное 11 октября: атака на Чугуев, все со светом, ДТП
11.10.2025, 21:21
Семь человек пострадали в ДТП на Харьковщине (фото)
Семь человек пострадали в ДТП на Харьковщине (фото)
11.10.2025, 20:51
В небе над Харьковом – вражеские БпЛА: Синегубов обратился к жителям
В небе над Харьковом – вражеские БпЛА: Синегубов обратился к жителям
11.10.2025, 13:45

Новости по теме:

05.10.2025
Туман и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября
04.10.2025
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
31.08.2025
1 сентября в Харькове будет жарким: прогноз погоды
25.08.2025
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
24.08.2025
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночью дождь, утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 21:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 12 октября, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, утром — слабый туман.".