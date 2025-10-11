Вночі дощ, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня

У неділю, 12 жовтня, у Харкові та області очікують хмарну погоду. Уночі синоптики прогнозують невеликий дощ, вранці – слабкий туман.

У Харкові вночі термометри покажуть від 7 до 9 градусів, вдень – від 11 до 13, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 6 до 11 градусів, денна – від 9 до 14 градусів.

Нагадаємо, раніше Регіональний центр із гідрометеорології попереджав, що до 12 числа Харківська область опиниться під впливом серії циклонів з півдня та південного заходу країни. Тож синоптики прогнозують погіршення погоди в регіоні. Очікуються похолодання та дощі різної інтенсивності. Однак є і плюс від цієї погоди. Фахівці кажуть, що такі умови сприятимуть росту рівнів води на малих річках області.