Вночі дощ, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня
У неділю, 12 жовтня, у Харкові та області очікують хмарну погоду. Уночі синоптики прогнозують невеликий дощ, вранці – слабкий туман.
У Харкові вночі термометри покажуть від 7 до 9 градусів, вдень – від 11 до 13, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 6 до 11 градусів, денна – від 9 до 14 градусів.
Нагадаємо, раніше Регіональний центр із гідрометеорології попереджав, що до 12 числа Харківська область опиниться під впливом серії циклонів з півдня та південного заходу країни. Тож синоптики прогнозують погіршення погоди в регіоні. Очікуються похолодання та дощі різної інтенсивності. Однак є і плюс від цієї погоди. Фахівці кажуть, що такі умови сприятимуть росту рівнів води на малих річках області.
Читайте також: Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дощ, новини Харкова, погода, синоптики, туман;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вночі дощ, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 21:17;