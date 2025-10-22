Шахеды били по детсаду, свет выключают Харькову по графику – итоги 22 октября

Россияне атаковали и разрушили детсад в Харькове, 48 детей эвакуировали, погиб коммунальщик, выключали свет по графику. МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 октября.

Детский сад пострадал в результате воздушной атаки россиян в Харькове. Три беспилотника «Герань-2» попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Мэр подчеркнул: «Харьков чудом обошло большое горе». Ведь воспитательницы успели вовремя спустить малышей в самое простое укрытие. И как только спасатели добрались до подвала, всех 48 детей эвакуировали. Как стало известно уже вечером, один ребенок из садика пострадал, это пятилетняя девочка.

Сразу после атаки в российских пропагандистских телеграмм-каналах появилась информация, что будто бы это «ВСУ сбили одну из «гераней» и она упала в районе детсада». В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сразу заявили: это фейк и попытка снять ответственность армии РФ за очередное преступление.

Минувшей ночью россияне массированно атаковали энергообъекты, в результате чего утром начались аварийные отключения света. А в середине дня аварийные обесточивания заменили графиками почасовых отключений. Для Харьковщины ввели 2,5 очереди.

Такое обращение опубликовал коммунальный Центр обращения с животными. Аферисты просят деньги от имени предприятия, поэтому коммунальщики готовят заявление в полицию. В Центре подчеркнули, что никогда не собирают средства на личные банковские карты. С просьбой о помощи кормами и теплыми вещами к неравнодушным обращаются только через официальные страницы. Желающие поддержать приют деньгами могут сделать это на единый официальный счет.