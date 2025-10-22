Шахеды били по детсаду, свет выключают Харькову по графику – итоги 22 октября
Россияне атаковали и разрушили детсад в Харькове, 48 детей эвакуировали, погиб коммунальщик, выключали свет по графику. МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 октября.
Три БпЛА ударили по зданию, где работал частный детсад – Терехов
Детский сад пострадал в результате воздушной атаки россиян в Харькове. Три беспилотника «Герань-2» попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Мэр подчеркнул: «Харьков чудом обошло большое горе». Ведь воспитательницы успели вовремя спустить малышей в самое простое укрытие. И как только спасатели добрались до подвала, всех 48 детей эвакуировали. Как стало известно уже вечером, один ребенок из садика пострадал, это пятилетняя девочка.
Россияне распространили фейк, что попадание по детсаду произошло якобы «из-за работы ПВО»
Сразу после атаки в российских пропагандистских телеграмм-каналах появилась информация, что будто бы это «ВСУ сбили одну из «гераней» и она упала в районе детсада». В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сразу заявили: это фейк и попытка снять ответственность армии РФ за очередное преступление.
На Харьковщине ввели аварийные обесточения – и впоследствии графики
Минувшей ночью россияне массированно атаковали энергообъекты, в результате чего утром начались аварийные отключения света. А в середине дня аварийные обесточивания заменили графиками почасовых отключений. Для Харьковщины ввели 2,5 очереди.
Мошенники выманивают деньги на якобы содержание кошек и собак в городском приюте
Такое обращение опубликовал коммунальный Центр обращения с животными. Аферисты просят деньги от имени предприятия, поэтому коммунальщики готовят заявление в полицию. В Центре подчеркнули, что никогда не собирают средства на личные банковские карты. С просьбой о помощи кормами и теплыми вещами к неравнодушным обращаются только через официальные страницы. Желающие поддержать приют деньгами могут сделать это на единый официальный счет.
