Шахеди били по дитсадку, світло вимикають Харкову – підсумки 22 жовтня
Росіяни атакували та зруйнували дитсадок у Харкові, 48 дітей евакуювали, загинув комунальник, вимикали світло за графіком. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 22 жовтня.
Три БпЛА вдарили по будівлі, де працював приватний дитсадок – Терехов
Дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки росіян у Харкові. Три безпілотники «Герань-2» поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Мер наголосив: “Харків дивом оминуло велике горе”. Адже виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. І щойно рятувальники дісталися підвалу, всіх 48 дітей евакуювали. Як стало відомо вже ввечері, одна дитина з садочка постраждала, це п’ятирічна дівчинка.
Росіяни поширили фейк, що попадання по дитсадку сталося нібито «через роботу ППО»
Одразу після атаки у російських пропагандистських телеграм-каналах з’явилась інформація, що начебто це “ЗСУ збили одну з “гераней” і вона впала в районі дитсадка”. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України одразу заявили: це фейк і спроба зняти відповідальність армії РФ за черговий злочин.
На Харківщині запровадили аварійні знеструмлення – і згодом графіки
Минулої ночі росіяни масово атакували енергооб’єкти, внаслідок чого вранці почалися аварійні відключення світла. А в середині дня аварійні знеструмлення замінили графіками погодинних відключень. Для Харківщини запровадили 2,5 черги.
Шахраї видурюють гроші на нібито утримання кішок і собак у міському притулку
Таке застереження опублікував комунальний Центр поводження з тваринами. Мовляв, аферисти просять гроші від імені підприємства, тож комунальники готують заяву до поліції. У Центрі наголосили, що ніколи не збирають кошти в особистих повідомленнях й на особисті банківські картки. З проханням про допомогу кормами та теплими речами до небайдужих звертаються виключно через офіційні сторінки. Охочі підтримати притулок грошима можуть зробити це на єдиний офіційний рахунок.
Читайте також: 23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
