Ответ ВСУ Путину о Купянске, где на Харьковщине дали тепло – итоги 29 октября

Оригинально 23:07   29.10.2025
Оксана Якушко
Ответ ВСУ Путину о Купянске, где на Харьковщине дали тепло – итоги 29 октября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 29 октября.

Заявление Путина об окружении Купянска опровергают в ВСУ

«Путин выставляет себя на посмешище, повторяя ложь за своими генералами», — прокомментировали сегодняшнее заявление главы Кремля в Группировке объединенных сил. Защитники отмечают: в Купянске и в его окрестностях идут тяжелые бои, россияне пытаются закрепиться в северной части города.

Более 90 БпЛА «Молния» сбили за неделю в Харьковской области

Так начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал новую угрозу для Харькова — «Молний», доставляющий FPV-дроны. Такие атаки на город происходили в минувшие выходные. Были ли среди 90 сбитых «Молний» носители FPV, Синегубов не уточнил.

Частный детсад, пострадавший от атаки РФ 22 октября в Харькове, имел лицензию

Детсад получил лицензию в 2021 году и она была в силе, сообщил Олег Синегубов. Согласно решению Совета обороны региона, учреждения, физически принимающие детей, должны иметь укрытие. Чаще всего это противорадиационные укрытия. В пострадавшем детсаду было самое простое укрытие, то есть подвал. Впрочем, и это спасло жизнь 48 детей.

Отопительный сезон уже стартовал в 17 громадах Харьковщины

Традиционно первые батареи нагреваются в социальных учреждениях – с отоплением по области уже 130 больниц, школ и детсадов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Есть задача подключить всю соцсферу полностью. А вот решать об отоплении жилых домов будут, учитывая погодные условия. По состоянию на утро с теплом уже было 30 многоквартирных домов в разных общинах региона.

Также МГ «Объектив» сообщала сегодня:

  1. Золотые яйца, дорогое мясо: по каким ценам будут питаться харьковчане до весны
  2. «Самый дорогой асфальт в Украине» — ХАЦ о ремонте поликлиники на Харьковщине
  3. Сколько предприятий, снабжавших мясом Харьков, разрушили россияне (видео)

Читайте также: Ночью дождь и туман. Прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
