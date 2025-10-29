Live
Відповідь Путіну про Куп’янськ, де на Харківщині з теплом – підсумки 29 жовтня

Оригінально 23:07   29.10.2025
Оксана Якушко
Відповідь Путіну про Куп’янськ, де на Харківщині з теплом – підсумки 29 жовтня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 29 жовтня.

Заяву Путіна про оточення Куп’янська спростовують у ЗСУ

“Путін виставляє себе на посміховисько, повторюючи брехню за власними генералами”, – прокоментували сьогоднішню заяву очільника Кремля в Угрупованні об’єднаних сил. Оборонці наголошують: в Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, росіяни намагаються закріпитися в північній частині міста.

Понад 90 БпЛА “Молния” збили за тиждень у Харківській області

Так начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував нову загрозу для Харкова – “Молний”, що доставляють FPV-дрони. Такі атаки на місто відбувалися минулими вихідними. Чи були серед дев’яноста збитих “молний” носії FPV, Синєгубов не уточнив.

Приватний дитсадок, що постраждав від атаки РФ 22 жовтня у Харкові, мав ліцензію

Дитсадок отримав ліцензію у 2021 році й вона була чинною, повідомив Олег Синєгубов. Згідно з рішенням Ради оборони регіону, заклади, що фізично приймають дітей, повинні мати укриття визначних категорій. Найчастіше це протирадіаційні укриття. У постраждалому дитсадку було лише найпростіше укриття, тобто підвал. Утім, і це врятувало життя 48 дітей.

Опалювальний сезон уже стартував у 17 громадах Харківщини

Традиційно першими батареї нагріваються в соціальних закладах – з опаленням по області вже 130 лікарень, шкіл і дитсадків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Є задача підключити всю соцсферу повністю. А от при ухваленні рішення про опалення житлових будинків зважатимуть на погодні умови. Станом на ранок з теплом вже були 30 багатоквартирних будинків у різних громадах регіону.

Також МГ “Об’єктив” повідомляла сьогодні:

  1. Золоті яйця, дороге м’ясо: що і за якими цінами їстимуть харків’яни до весни
  2. «Найдорожчий асфальт в Україні» – ХАЦ про ремонт поліклініки на Харківщині
  3. Скільки підприємств, що постачали м’ясо харків’янам, зруйнували росіяни

Читайте також: Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області

Автор: Оксана Якушко
Відповідь Путіну про Куп'янськ, де на Харківщині з теплом – підсумки 29 жовтня


Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці


Дроном атакували росіяни двох цивільних мешканців Харківської області


Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ


Удар по дитсадку в Харкові: чи мав заклад ліцензію, повідомили в ОВА


Скільки підприємств, що постачали м'ясо харків'янам, зруйнували росіяни



29.10.2025
Новини Харкова – головне за 29 жовтня: де включили опалення, що з газом
28.10.2025
Стартував опалювальний, DeepState пише про успіхи РФ – підсумки 28 жовтня
28.10.2025
Новини Харкова – головне за 28 жовтня: опалювальний, прогноз на листопад
27.10.2025
Дрони-матки з FPV почали застосовувати проти Харкова – підсумки 27 жовтня
26.10.2025
Новини Харкова – головне 26 жовтня: загиблий і 7 постраждалих, атаки БпЛА


Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 29 жовтня.".