Відповідь Путіну про Куп’янськ, де на Харківщині з теплом – підсумки 29 жовтня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 29 жовтня.

“Путін виставляє себе на посміховисько, повторюючи брехню за власними генералами”, – прокоментували сьогоднішню заяву очільника Кремля в Угрупованні об’єднаних сил. Оборонці наголошують: в Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, росіяни намагаються закріпитися в північній частині міста.

Так начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував нову загрозу для Харкова – “Молний”, що доставляють FPV-дрони. Такі атаки на місто відбувалися минулими вихідними. Чи були серед дев’яноста збитих “молний” носії FPV, Синєгубов не уточнив.

Дитсадок отримав ліцензію у 2021 році й вона була чинною, повідомив Олег Синєгубов. Згідно з рішенням Ради оборони регіону, заклади, що фізично приймають дітей, повинні мати укриття визначних категорій. Найчастіше це протирадіаційні укриття. У постраждалому дитсадку було лише найпростіше укриття, тобто підвал. Утім, і це врятувало життя 48 дітей.

Традиційно першими батареї нагріваються в соціальних закладах – з опаленням по області вже 130 лікарень, шкіл і дитсадків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Є задача підключити всю соцсферу повністю. А от при ухваленні рішення про опалення житлових будинків зважатимуть на погодні умови. Станом на ранок з теплом вже були 30 багатоквартирних будинків у різних громадах регіону.

