Відповідь Путіну про Куп’янськ, де на Харківщині з теплом – підсумки 29 жовтня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 29 жовтня.
Заяву Путіна про оточення Куп’янська спростовують у ЗСУ
“Путін виставляє себе на посміховисько, повторюючи брехню за власними генералами”, – прокоментували сьогоднішню заяву очільника Кремля в Угрупованні об’єднаних сил. Оборонці наголошують: в Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, росіяни намагаються закріпитися в північній частині міста.
Понад 90 БпЛА “Молния” збили за тиждень у Харківській області
Так начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував нову загрозу для Харкова – “Молний”, що доставляють FPV-дрони. Такі атаки на місто відбувалися минулими вихідними. Чи були серед дев’яноста збитих “молний” носії FPV, Синєгубов не уточнив.
Приватний дитсадок, що постраждав від атаки РФ 22 жовтня у Харкові, мав ліцензію
Дитсадок отримав ліцензію у 2021 році й вона була чинною, повідомив Олег Синєгубов. Згідно з рішенням Ради оборони регіону, заклади, що фізично приймають дітей, повинні мати укриття визначних категорій. Найчастіше це протирадіаційні укриття. У постраждалому дитсадку було лише найпростіше укриття, тобто підвал. Утім, і це врятувало життя 48 дітей.
Опалювальний сезон уже стартував у 17 громадах Харківщини
Традиційно першими батареї нагріваються в соціальних закладах – з опаленням по області вже 130 лікарень, шкіл і дитсадків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Є задача підключити всю соцсферу повністю. А от при ухваленні рішення про опалення житлових будинків зважатимуть на погодні умови. Станом на ранок з теплом вже були 30 багатоквартирних будинків у різних громадах регіону.
Також МГ “Об’єктив” повідомляла сьогодні:
- Золоті яйця, дороге м’ясо: що і за якими цінами їстимуть харків’яни до весни
- «Найдорожчий асфальт в Україні» – ХАЦ про ремонт поліклініки на Харківщині
- Скільки підприємств, що постачали м’ясо харків’янам, зруйнували росіяни
Читайте також: Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Відповідь Путіну про Куп’янськ, де на Харківщині з теплом – підсумки 29 жовтня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 23:07;