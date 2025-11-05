Дистанционное обследование жилья, Купянск зачищают от россиян – итоги 5 ноября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 5 ноября.

В Харьковской области еще ни разу дистанционно не обследовали разрушенное жилье, чтобы жители опасных прифронтовых громад могли получить компенсации. Сейчас в Харьковской области в такой услуге нуждаются в 6 тысячах домовладений, в первую очередь это дома в Купянске и Волчанске, где идут активные боевые действия. Люди знают, что их жилье разрушено, но до сих пор не получили денег от государства на покупку нового. Причину, почему власти не спешат, объяснил директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Геннадий Чекунов.

Ситуация в Купянске стабилизирована, согласны официальные лица и военные аналитики. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что Купянское направление находится под полным контролем Сил обороны, информация об оцеплении города – фейк, а контрдиверсионные мероприятия продолжаются.

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко назвал новости из Купянска положительными. По его данным, ВСУ уже зачищают от оккупантов правобережную часть города. В Институте изучения войны со ссылкой на Z-блоггеров сообщили о больших потерях россиян на Купянском направлении.

18-летнего парня в Харьковской области приговорили к 9 годам заключения за систематическое изнасилование двух несовершеннолетних братьев и сестры. Преступления парень совершал четыре года в одном из населенных пунктов Харьковского района. Младшему из пострадавших было всего 7 лет.

