Дистанційне обстеження житла, Куп’янськ зачищають – підсумки 5 листопада
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 5 листопада.
Бойові бригади долучать до дистанційного обстеження зруйнованого житла
На Харківщині ще жодного разу дистанційно не обстежували зруйноване житло, щоб мешканці небезпечних прифронтових громад могли отримати компенсації. Наразі на Харківщині такої послуги потребують 6 тисяч домоволодінь, у першу чергу будинки в Куп’янську та Вовчанську, де тривають активні бойові дії. Люди знають, що їхнє житло зруйноване, але досі не отримали грошей від держави на придбання нового. Причину, чому влада не квапиться, пояснив директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Геннадій Чекунов.
Ситуацію у Куп’янську стабілізували – аналітики розповіли, як
Ситуація в Куп’янську стабілізована, погоджуються офіційні особи та військові аналітики. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що Куп’янський напрямок знаходиться під повним контролем Сил оборони, інформація про оточення міста – фейк, а контрдиверсійні заходи тривають.
Оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко назвав новини з Куп’янська позитивними. За його даними, ЗСУ вже зачищають від окупантів правобережну частину міста. В Інституті вивчення війни із посиланням на Z-блогерів повідомили про великі втрати росіян на Куп’янському напрямку.
Засудили юного ґвалтівника рідних братів і сестри
18-річного хлопця на Харківщині засудили до 9 років ув’язнення за систематичне зґвалтування двох неповнолітніх братів і сестри. Злочини хлопець вчиняв протягом чотирьох років в одному з населених пунктів Харківського району. Наймолодшому з постраждалих було лише 7 років.
