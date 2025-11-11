Тревога в приграничье Харьковщины, Лозовая без тепла — итоги 11 ноября

Лозовая снова осталась без отопления из-за «прилетов». Один из командиров спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев сообщил об опасности в приграничье Харьковщины. Харьковчанина подозревают в попытке взорвать газопровод. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 ноября.

Российская армия атаковала районный центр в Харьковской области ночью и утром. Воздушные силы информировали о пролете ударных БпЛА в направлении города, мониторинговые каналы днем сообщили о пуске врагом КАБов. Мэр Сергей Зеленский подтвердил, что в очередной раз враг нанес удар по критической инфраструктуре. В Лозовой обесточены все котельные. В течение дня с отоплением были только больницы. Работу водоканала перевели на альтернативные источники. Городской голова отметил, что происходят постоянные перепады напряжения. Жители Лозовой грелись в пунктах несокрушимости. Также сегодня утром армия РФ ударила ракетой по поселку Высокий. Тип ракеты еще не установлен. По информации Нацполиции, на месте повреждены административные здания. В то же время ситуация с энергообеспечением Харьковщины остается напряженной. В течение дня Укрэнерго применило аварийные отключения, кроме почасовых, которые и так действовали. В эфире нацмарафона председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко объяснил: субботняя ракетная атака привела к тому, что производить энергию прекратила Змиевская ТЭС. А она обеспечивала электричеством всю Харьковскую область. Сейчас питание передают из других регионов Украины по протяженным связям. И это довольно непросто.

Он обратил внимание на то, что оккупанты пересекли границу еще в одном месте на Купянщине – возле села Бологовка. Немичев отметил, что враг активно пользуется наличием «серой зоны» вдоль границы, которую не контролируют ни украинские, ни российские войска. Также, по его данным, у россиян есть небольшие продвижения в Волчанске. Защитник подчеркнул, что в планах врага – соединить группировки в Волчанске и Двуречной. А все действия, которые зафиксировали в последнее время, могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. Само наступление начнется, по прогнозу Немичева, в случае, если попытка захватить Купянск потерпит неудачу.

СБУ задержала мужчину, которого считают агентом военной разведки РФ. Он должен был заложить взрывчатку возле узлового участка магистрального газопровода. Если бы диверсия удалась, без газа и отопления остались бы частично Харьковская и Полтавская области. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил: вербовал безработного харьковчанина боевик так называемого «спецназа ДНР». Внимание на потенциального агента обратили из-за пророссийских комментариев в телеграме. Взрывчатку он изготовил собственноручно по вражеским инструкциям. Подпольный «цех» обустроил в доме своих родителей в Берестинском районе. Задержали фигуранта на финальном этапе сборки бомбы. Сейчас он в СИЗО и может остаться за решеткой пожизненно.

