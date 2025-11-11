Тревога в приграничье Харьковщины, Лозовая без тепла — итоги 11 ноября
Лозовая снова осталась без отопления из-за «прилетов». Один из командиров спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев сообщил об опасности в приграничье Харьковщины. Харьковчанина подозревают в попытке взорвать газопровод. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 ноября.
Лозовая — снова без отопления
Российская армия атаковала районный центр в Харьковской области ночью и утром. Воздушные силы информировали о пролете ударных БпЛА в направлении города, мониторинговые каналы днем сообщили о пуске врагом КАБов. Мэр Сергей Зеленский подтвердил, что в очередной раз враг нанес удар по критической инфраструктуре. В Лозовой обесточены все котельные. В течение дня с отоплением были только больницы. Работу водоканала перевели на альтернативные источники. Городской голова отметил, что происходят постоянные перепады напряжения. Жители Лозовой грелись в пунктах несокрушимости. Также сегодня утром армия РФ ударила ракетой по поселку Высокий. Тип ракеты еще не установлен. По информации Нацполиции, на месте повреждены административные здания. В то же время ситуация с энергообеспечением Харьковщины остается напряженной. В течение дня Укрэнерго применило аварийные отключения, кроме почасовых, которые и так действовали. В эфире нацмарафона председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко объяснил: субботняя ракетная атака привела к тому, что производить энергию прекратила Змиевская ТЭС. А она обеспечивала электричеством всю Харьковскую область. Сейчас питание передают из других регионов Украины по протяженным связям. И это довольно непросто.
Об опасности в приграничье Харьковщины сообщил один из командиров «Кракена» Константин Немичев
Он обратил внимание на то, что оккупанты пересекли границу еще в одном месте на Купянщине – возле села Бологовка. Немичев отметил, что враг активно пользуется наличием «серой зоны» вдоль границы, которую не контролируют ни украинские, ни российские войска. Также, по его данным, у россиян есть небольшие продвижения в Волчанске. Защитник подчеркнул, что в планах врага – соединить группировки в Волчанске и Двуречной. А все действия, которые зафиксировали в последнее время, могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. Само наступление начнется, по прогнозу Немичева, в случае, если попытка захватить Купянск потерпит неудачу.
Харьковчанина подозревают в попытке взорвать газопровод
СБУ задержала мужчину, которого считают агентом военной разведки РФ. Он должен был заложить взрывчатку возле узлового участка магистрального газопровода. Если бы диверсия удалась, без газа и отопления остались бы частично Харьковская и Полтавская области. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил: вербовал безработного харьковчанина боевик так называемого «спецназа ДНР». Внимание на потенциального агента обратили из-за пророссийских комментариев в телеграме. Взрывчатку он изготовил собственноручно по вражеским инструкциям. Подпольный «цех» обустроил в доме своих родителей в Берестинском районе. Задержали фигуранта на финальном этапе сборки бомбы. Сейчас он в СИЗО и может остаться за решеткой пожизненно.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
«Если Донбасс падет, агрессия РФ обратится к Харькову»: реакция СНБО на панику
Количество военных РФ в Купянске назвали в Группировке объединенных сил 📹
Отбить кувалдами головы двум «друзьям» в Харькове грозятся деколонизаторы
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Тревога в приграничье Харьковщины, Лозовая без тепла — итоги 11 ноября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 23:00;