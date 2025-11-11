Тривога у прикордонні Харківщини, Лозова без тепла – підсумки 11 листопада

Лозова знову залишилася без опалення через «прильоти». Один із командирів спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтин Немічев повідомив про небезпеку у прикордонні Харківщини. Харків’янина підозрюють у спробі підірвати газопровід. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 11 листопада.

Російська армія атакувала районний центр на Харківщині вночі та зранку. Повітряні сили інформували про проліт ударних БпЛА в напрямку міста, моніторингові канали вдень повідомили про пуск ворогом КАБів. Мер Сергій Зеленський підтвердив, що вчергове ворог поцілив по критичній інфраструктурі. У Лозовій знеструмлені всі котельні. Протягом дня з опаленням були тільки лікарні. Роботу водоканалу перевели на альтернативні джерела. Міський голова відзначив, що відбуваються постійні перепади напруги. Жителі Лозової грілися в пунктах незламності. Також сьогодні зранку армія РФ вдарила ракетою по селищу Високий. Тип ракети ще не встановили. За інформацією Нацполіції, на місці пошкоджені адміністративні будівлі. Про загрозу критичній інфраструктурі від цього удару не інформували. Водночас ситуація з енергозабезпеченням Харківщини залишається напруженою. Протягом дня Укренерго застосувало аварійні відключення, окрім погодинних, які й так діяли. В етері нацмарафону голова правління Укренерго Віталій Зайченко пояснив: суботня ракетна атака призвела до того, що виробляти енергію припинила Зміївська ТЕС. А вона забезпечувала електрикою всю Харківську область. Зараз живлення передають з інших регіонів України по протяжних зв’язках. І це доволі непросто.

Він привернув увагу до того, що окупанти перетнули кордон ще в одному місці на Куп’янщині – біля села Бологівка. Немічев відзначив, що ворог активно користується наявністю «сірої зони» вздовж кордону, яку не контролюють ані українські, ані російські війська. Також, за його даними, в росіян є невеличкі просування у Вовчанську. Захисник наголосив, що в планах ворога – з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. А всі дії, які зафіксували останнім часом можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. Сам наступ розпочнеться, за прогнозом Немічева, у випадку, якщо спроба захопити Куп’янськ зазнає невдачі.

СБУ затримала чоловіка, якого вважають агентом воєнної розвідки РФ або ж “ГРУ”. Він мав закласти вибухівку біля вузлової ділянки магістрального газопроводу. Якби диверсія вдалась, без газу й опалення залишилися б частково два регіони – Харківщина та Полтавщина. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: вербував безробітного харків’янина бойовик так званого «спецназу ДНР». Увагу на потенційного агента звернули через проросійські коментарі в телеграмі. Вибухівку він виготовив власноруч за ворожими інструкціями. Підпільний «цех» облаштував у будинку своїх батьків у Берестинському районі. Затримали фігуранта на фінальному етапі збирання бомби. Зараз він у СІЗО та може залишитися за ґратами довічно.

