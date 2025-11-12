Переполох из-за планов Путина, атака БпЛА на Харьков — итоги 12 ноября
Пять человек пострадали в Холодногорском районе Харькова из-за атаки «Шахедов». Пассажиров поезда эвакуировали автобусами в Харьковской области из-за угрозы БпЛА. Начальник ХОВА Олег Синегубов оценил перспективы восстановления отопления в Лозовой. Министр обороны Украины посетил Харьковскую область. Паника поднялась в сетях из-за «сенсации» о мечтах Путина. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 ноября.
Три «Шахеда» ударили по центральной части Харькова утром
Атака произошла около 9:20. Все «прилеты» пришлись примерно на одну локацию в Холодногорском районе. По данным полиции, пострадали пять человек: четверых доставили в больницу, одна женщина в этом не нуждалась, у нее острая реакция на стресс. В ГСЧС добавили: двух харьковчан после «прилетов» пришлось спасать из собственных квартир, где они были заблокированы. Также на месте тушили пожары. Повреждены частные дома, гражданское предприятие и грузовой автомобиль.
Пассажиров поезда в Харьковской области эвакуировали автобусами из-за угрозы атаки «Шахедов»
Об инциденте, произошедшем накануне, на встрече с журналистами рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что 11 ноября в области из-за налета БпЛА остановились три поезда. Из одного из них провели эвакуацию. В течение ночи решали, что будет безопаснее для пассажиров – оставаться в салоне или пересесть в автотранспорт. Синегубов отметил, что сейчас армия РФ активно обстреливает объекты «Укрзалізниці». На этот раз никто не пострадал, а движение восстановили.
«Перспективы неплохие», – так оценил Синегубов шансы на быстрое восстановление отопления в Лозовой
Критическая инфраструктура города вчера в очередной раз подверглась удару, после чего отключились все котельные. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
Министр обороны Украины посетил Харьковскую область
Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с защитниками Волчанска. Он побывал на командном пункте 57-й отдельной мотопехотной бригады. Там министр заслушал доклады военных. Визит состоялся на фоне сообщений украинских и американских аналитиков о продвижении врага как в самом Волчанске, так и в окружающих населенных пунктах. Радикальных изменений линии фронта там, впрочем, нет.
Панику в соцсетях вызвала очередная якобы «сенсация» о планах Путина
В американском журнале Foreign Affair вышла колонка военного эксперта из Лондона Джека Уолтинга. Он напомнил широко известные факты о желании России контролировать всю Украину. В частности, в материале есть фраза: «Если Донбасс падет, агрессия России обратится ко второму по величине городу Украины: Харькову». Именно ее растянули по Telegram-каналам. На информационную волну отреагировали в СНБО Украины. Относительно планов Кремля высказался руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он напомнил: «Путин хочет захватить всю Украину. Но хотеть и мочь – разные вещи. Его неспособность зависит преимущественно от нас».
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Дело Миндича: как в Харькове реагируют на коррупционный скандал
Экс-преподавателю харьковского вуза вменяют помощь РФ в создании БпЛА «Герань»
«Света может не быть по 10 часов» – Коваленко об энерготерроре РФ Харькова
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Переполох из-за планов Путина, атака БпЛА на Харьков — итоги 12 ноября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 23:00;