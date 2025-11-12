Переполох из-за планов Путина, атака БпЛА на Харьков — итоги 12 ноября

Пять человек пострадали в Холодногорском районе Харькова из-за атаки «Шахедов». Пассажиров поезда эвакуировали автобусами в Харьковской области из-за угрозы БпЛА. Начальник ХОВА Олег Синегубов оценил перспективы восстановления отопления в Лозовой. Министр обороны Украины посетил Харьковскую область. Паника поднялась в сетях из-за «сенсации» о мечтах Путина. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 ноября.

Атака произошла около 9:20. Все «прилеты» пришлись примерно на одну локацию в Холодногорском районе. По данным полиции, пострадали пять человек: четверых доставили в больницу, одна женщина в этом не нуждалась, у нее острая реакция на стресс. В ГСЧС добавили: двух харьковчан после «прилетов» пришлось спасать из собственных квартир, где они были заблокированы. Также на месте тушили пожары. Повреждены частные дома, гражданское предприятие и грузовой автомобиль.

Об инциденте, произошедшем накануне, на встрече с журналистами рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что 11 ноября в области из-за налета БпЛА остановились три поезда. Из одного из них провели эвакуацию. В течение ночи решали, что будет безопаснее для пассажиров – оставаться в салоне или пересесть в автотранспорт. Синегубов отметил, что сейчас армия РФ активно обстреливает объекты «Укрзалізниці». На этот раз никто не пострадал, а движение восстановили.

Критическая инфраструктура города вчера в очередной раз подверглась удару, после чего отключились все котельные. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с защитниками Волчанска. Он побывал на командном пункте 57-й отдельной мотопехотной бригады. Там министр заслушал доклады военных. Визит состоялся на фоне сообщений украинских и американских аналитиков о продвижении врага как в самом Волчанске, так и в окружающих населенных пунктах. Радикальных изменений линии фронта там, впрочем, нет.

В американском журнале Foreign Affair вышла колонка военного эксперта из Лондона Джека Уолтинга. Он напомнил широко известные факты о желании России контролировать всю Украину. В частности, в материале есть фраза: «Если Донбасс падет, агрессия России обратится ко второму по величине городу Украины: Харькову». Именно ее растянули по Telegram-каналам. На информационную волну отреагировали в СНБО Украины. Относительно планов Кремля высказался руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он напомнил: «Путин хочет захватить всю Украину. Но хотеть и мочь – разные вещи. Его неспособность зависит преимущественно от нас».

