Переполох через плани Путіна, атака БпЛА на Харків – підсумки 12 листопада

П’ятеро людей постраждали в Холодногірському районі Харкова через атаку «шахедів». Пасажирів поїзда евакуювали автобусами на Харківщині через загрозу БпЛА. Начальник ХОВА Олег Синєгубов оцінив перспективи відновлення опалення у Лозовій. Міністр оборони України відвідав Харківську область. Паніка піднялася в мережі через «сенсацію» про мрії Путіна. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 12 листопада.

Атака відбулася близько 9:20. Усі «прильоти» прийшлися приблизно по одній локації в Холодногірському районі. За даними поліції, постраждали п’ятеро людей: чотирьох доправили в лікарню, одна жінка цього не потребувала, в неї гостра реакція на стрес. У ДСНС додали: двох харків’ян після «прильотів» довелося рятувати з власних квартир, де вони були заблоковані. Також на місці гасили пожежі. Пошкоджені приватні будинки, цивільне підприємство та вантажна автівка.

Про інцидент, що стався напередодні, на зустрічі з журналістами розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він відзначив, що 11 листопада в області через наліт БпЛА зупинилися три потяги. З одного з них провели евакуацію. Протягом ночі вирішували, що буде безпечнішим для пасажирів – залишатися в салоні або ж пересісти в автотранспорт. Синєгубов відзначив, що зараз армія РФ активно обстрілює об’єкти Укрзалізниці. Цього разу ніхто не постраждав, а рух відновили.

Критична інфраструктура міста вчора вчергове була під ударом, після чого відключилися всі котельні. Зараз тривають відновлювальні роботи.

Денис Шмигаль повідомив, що зустрівся із захисниками Вовчанська. Він побував на командному пункті 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Там міністр заслухав доповіді військових. Візит відбувся на тлі повідомлень українських і американських осінтерів про просування ворога як у самому Вовчанську, так і в навколишніх населених пунктах. Радикальних змін лінії фронту там втім немає.

В американському журналі Foreign Affair вийшла колонка військового експерта з Лондона Джека Волтінга. Той нагадав широко відомі факти про бажання Росії контролювати всю Україну. Зокрема, в матеріалі є фраза: “Якщо Донбас впаде, агресія Росії звернеться до другого за величиною міста України: Харкова”. Саме її розтягнули по телеграм-каналах. На інформаційну хвилю, що неслася, зреагували в РНБО України. Щодо планів Кремля висловився керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав: «Путін хоче захопити всю Україну. Але хотіти і могти – різні речі. Його нездатність залежить переважно від нас».

