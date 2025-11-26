Ракетный удар, проблемы с теплом и водой в Харькове — итоги 26 ноября

Армия РФ ракетами атаковала объект энергетики в пригороде Харькова. Ситуация с водоснабжением в Харькове стабилизируется, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Харьковщина возглавила антирейтинг долгов за коммунальные услуги. Сладости ко Дню святого Николая за год подорожали на 5-10%. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 ноября.

Взрывы раздавались в Харькове ночью. Российская армия обстреляла ракетами пригород, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, россияне применили четыре ракеты, их тип еще устанавливают. Также в течение суток по области прилетело восемь КАБов и около десятка различных БпЛА. Под ракетным ударом оказался энергетический объект. Начальник ХОВА отметил, что в результате ночной атаки в Харькове и нескольких населенных пунктах области возникли трудности с теплоснабжением. Также в течение дня были аварийные отключения электричества. Об этом сообщили в Харьковоблэнерго. Необходимость отключений объясняли сложной ситуацией в энергосистеме в результате ракетно-дроновых атак. Жителей региона просят сократить потребление – по крайней мере в пиковые часы.

Он отметил, что в настоящее время все коммунальные службы принимают меры, чтобы сохранить подачу воды даже в самых критических условиях. А дальше в регионе приложат усилия, чтобы восстановить то, что разбила российская армия. Отметим, что значительные проблемы с водой в Харькове возникли накануне – после массированного удара вражеских дронов по подстанции в Чугуевском районе. Именно она была главной для обеспечения водоснабжения Харькова. В результате в некоторых районах города вода исчезла не менее чем на сутки, в других появлялась периодически и с существенно пониженным напором. В мэрии призвали горожан сделать запасы воды.

По данным ресурса «Опендатобот», по состоянию на начало ноября в области насчитывается почти 48 тысяч должников, в отношении которых есть исполнительные производства. На втором месте – Днепропетровская область с более чем 45 тысячами производств. Другие регионы отстают как минимум втрое. Более четверти должников – пенсионеры, отмечают аналитики. В 40% случаев украинцы задолжали за теплоснабжение. На втором месте – водоснабжение. На третьем – долги за газ.

Цены на сладости ко Дню святого Николая в харьковских супермаркетах проанализировала мэрия. По данным мониторинга, в сравнении с прошлым годом цены на подарочные наборы выросли на 5-10%. В среднем за шоколадные наборы придется заплатить от 85 до 650 гривен. Наборы печенья и пряников для украшения стоят от 160 до 350 гривен, адвент-календари с конфетами – от 250 до 700 гривен. Самый бюджетный вариант – отдельные шоколадные фигурки. Их цена стартует от 30 гривен за штуку.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

