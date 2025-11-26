Ракетный удар, проблемы с теплом и водой в Харькове — итоги 26 ноября
Армия РФ ракетами атаковала объект энергетики в пригороде Харькова. Ситуация с водоснабжением в Харькове стабилизируется, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Харьковщина возглавила антирейтинг долгов за коммунальные услуги. Сладости ко Дню святого Николая за год подорожали на 5-10%. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 ноября.
Армия РФ ракетами атаковала объект энергетики в пригороде Харькова
Взрывы раздавались в Харькове ночью. Российская армия обстреляла ракетами пригород, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, россияне применили четыре ракеты, их тип еще устанавливают. Также в течение суток по области прилетело восемь КАБов и около десятка различных БпЛА. Под ракетным ударом оказался энергетический объект. Начальник ХОВА отметил, что в результате ночной атаки в Харькове и нескольких населенных пунктах области возникли трудности с теплоснабжением. Также в течение дня были аварийные отключения электричества. Об этом сообщили в Харьковоблэнерго. Необходимость отключений объясняли сложной ситуацией в энергосистеме в результате ракетно-дроновых атак. Жителей региона просят сократить потребление – по крайней мере в пиковые часы.
Ситуация с водоснабжением в Харькове стабилизируется, заявил Синегубов
Он отметил, что в настоящее время все коммунальные службы принимают меры, чтобы сохранить подачу воды даже в самых критических условиях. А дальше в регионе приложат усилия, чтобы восстановить то, что разбила российская армия. Отметим, что значительные проблемы с водой в Харькове возникли накануне – после массированного удара вражеских дронов по подстанции в Чугуевском районе. Именно она была главной для обеспечения водоснабжения Харькова. В результате в некоторых районах города вода исчезла не менее чем на сутки, в других появлялась периодически и с существенно пониженным напором. В мэрии призвали горожан сделать запасы воды.
Харьковщина возглавила антирейтинг долгов за коммунальные услуги
По данным ресурса «Опендатобот», по состоянию на начало ноября в области насчитывается почти 48 тысяч должников, в отношении которых есть исполнительные производства. На втором месте – Днепропетровская область с более чем 45 тысячами производств. Другие регионы отстают как минимум втрое. Более четверти должников – пенсионеры, отмечают аналитики. В 40% случаев украинцы задолжали за теплоснабжение. На втором месте – водоснабжение. На третьем – долги за газ.
Праздничные сладости за год подорожали на 5-10% — данные мониторинга
Цены на сладости ко Дню святого Николая в харьковских супермаркетах проанализировала мэрия. По данным мониторинга, в сравнении с прошлым годом цены на подарочные наборы выросли на 5-10%. В среднем за шоколадные наборы придется заплатить от 85 до 650 гривен. Наборы печенья и пряников для украшения стоят от 160 до 350 гривен, адвент-календари с конфетами – от 250 до 700 гривен. Самый бюджетный вариант – отдельные шоколадные фигурки. Их цена стартует от 30 гривен за штуку.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Первый в Украине подземный детский сад под Харьковом: каким он будет (видео)
Дело о краже 27 млн грн на фортификациях на Харьковщине расследует НАБУ — ХАЦ
Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявил о срыве заседания суда
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ракетный удар, проблемы с теплом и водой в Харькове — итоги 26 ноября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 23:00;